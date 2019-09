'Hippe bankenbestormers kunnen minder snel groeien in België'

Hippe mobiele banken als N26 en Revolut hebben het minder makkelijk om terrein te winnen in België omdat de klassieke banken de voorbije jaren al fors hebben ingezet op digitalisering, zegt een nieuwe studie. Toch is niet iedereen een even goede leerling.

Het Franse digitale onderzoeksbureau D-rating bracht voor het tweede jaar in kaart welke weg de Belgische banken al hebben afgelegd voor de digitalisering van hun diensten. Vandaag gebruikt al bijna de helft van de Belgen zijn smartphone voor bankzaken, meer dan 80 procent verkiest te betalen met een app. Dat veranderende klantengedrag was volgens KBC ook de belangrijkste reden waarom de bank deze week een zware herstructurering aankondigde.

In België hebben de traditionele banken hun historische aanpak op de helling gezet om concurrentiëler te worden voor de klanttevredenheid, de digitalisering van hun aanbod en nieuwe functies. D-Rating

D-Rating ging bij 14 banken in België na welke onlinediensten ze aanbieden en hoe klanten digitaal met hen in contact kunnen komen. Ook werd onderzocht hoe makkelijk het is online een rekening te openen, geld over te maken of een afspraak te maken.

Moeilijke markt

De Duitse bankenbestormer N26 blijkt voor het tweede jaar op rij bovenaan de ranking te staan, met een score van 60 procent. Maar misschien nog opmerkelijker is dat de hippe smartphonebank, die zich profileert als de plaaggeest van de gevestigde waarden in de branche, het daarmee nauwelijks beter doet dan de grootbanken Belfius en KBC. Die delen met 59 procent de tweede plaats in de ranking.

Het brons gaat naar het Britse Revolut - alweer een 'neobank'. Maar ook hier is nauwelijks verschil met andere gevestigde waarden als Hello Bank, een dochter van BNP Paribas Fortis, en ING België.

'In België hebben de traditionele banken hun historische aanpak op de helling gezet om concurrentiëler te worden voor de klanttevredenheid, de digitalisering van hun aanbod en nieuwe functies,' licht D-Rating de rangschikking toe. Dat maakt ook dat België geen evidente markt is voor neobanken, klinkt het.

Beobank

Toch is er nog werk aan de winkel, want niet lang niet alle banken scoren even goed. Bpost Bank en Argenta scoren bijvoorbeeld laag als het gaat om digitale afspraken maken, klant worden bij Beobank is volgens D-Rating dan weer minder makkelijk dan een jaar terug.

Vorig jaar kon je bij Beobank volledig online een rekening openen, nu zijn klanten verplicht hun rekeningcontract op een kantoor te ondertekenen. Ook Crelan en AXA Bank België halen een lager dan gemiddelde score in de studie.