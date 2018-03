Hoe ziet toekomst oudere bankiers eruit?

Bij KBC België is de helft van de werknemers 46 jaar of ouder en een derde minstens 51 jaar. Bij andere banken is dat niet heel anders. Hoe zal het einde van hun loopbaan eruitzien? Enkele mogelijke scenario’s.

De oorzaak van het relatief oude personeelsbestand is in de jaren 80 te zoeken. De voorlopers van KBC wierven massaal aan om de sterke groei van de activiteiten te begeleiden. Veel twintigers van toen bleven het bedrijf trouw en bereiken nu de leeftijd van 50 en meer. In de decennia daarna, en vooral in de crisisperiodes, werden minder jongeren aangeworven, waardoor ‘generatiegaten’ in de leeftijdspiramide ontstonden. De meeste andere banken en verzekeraars kampen met een gelijkaardige problematiek, die de komende jaren haar piek zal bereiken.

De sector is koortsachtig op zoek naar een elegante oplossing voor zijn oudere werknemers. Volgens sommige waarnemers is dat rijkelijk laat. Maar anderen wijzen op de vele sociale plannen van de voorbije jaren, die aantonen dat de banken wel degelijk geanticipeerd hebben op de vergrijzingsgolf. Alleen gaat de digitale revolutie nu zo hard dat nog doortastendere plannen zich opdringen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

‘De grote banken zullen de toon zetten’, zegt een insider. ING België koos ervoor de 55-plussers betaald thuis te zetten, met behoud van het gros van hun loon. De financiële sector kijkt nu reikhalzend uit hoe KBC het gaat aanpakken. De bank-verzekeraar heeft als grote voordeel dat hij niet van een leeg blad moet vertrekken. KBC was vier jaar geleden al een voorloper in de eindeloopbaanbenadering met zijn Minervaplan. Dat biedt oudere werknemers meerdere trajecten aan. De verwachting is dat Minerva de basis zal vormen voor een nieuw en nog uitgebreider begeleidingsplan.

Loopbaanpad 1: verder carrière maken

Voor de sterkste werknemers is er geen vuiltje aan de lucht. Zij blijven wellicht tot aan hun pensioen aan de slag en kunnen misschien nog verder doorgroeien in de bank. De voorwaarde is wel dat technologische omwentelingen hun job niet plots overbodig maken.

Loopbaanpad 2: (digitale) omscholing

Een carrière hoeft niet altijd verticaal omhoog te gaan. Steeds meer banken, waaronder BNP Paribas Fortis, moedigen ‘horizontale’ verschuivingen aan. Daarbij stapt de werknemer na een opleiding over naar een volledig andere, maar gelijkwaardige functie op een andere dienst. Een 45-jarige kan zo aan een tweede loopbaan in de bank starten, wat een jaar of tien geleden ondenkbaar was.

Er doemen wel hindernissen op. Experten verwachten dat een bank richting IT-bedrijf evolueert, waar grondige kennis van een computertaal onontbeerlijk zal zijn. Of banken bereid zullen zijn om veertigers en vijftigers te leren programmeren en of die oudere werknemers voldoende niveau zullen halen, valt nog af te wachten.

Loopbaanpad 3: vrijwillige demotie

Een werknemer kan er bewust voor kiezen om een job met minder verantwoordelijkheid en een lagere complexiteit uit te voeren. Een mogelijke keerzijde is wel dat hij daarmee een minder gekwalificeerde collega uit de markt duwt.

Loopbaanpad 4: elders werken, met geldsteun van de bank

Het initiatief Experience@Work, waar naast KBC onder meer ook AXA en Proximus aan deelnemen, geeft de werknemers de kans om bij een non-profitorganisatie of -project aan de slag te gaan, en tegelijk hun contract met hun oorspronkelijke werkgever te behouden. Dat biedt de medewerkers de mogelijkheid om buiten het bedrijf tot aan hun pensioen actief te blijven, maar juridisch toch werknemer van de bank te blijven, wat interessant kan zijn voor hun pensioen. Ook de exitregeling voor 55-plussers bij ING België is deels vanuit die filosofie opgesteld.

Al zeker een 900-tal ING’ers gingen op die veelbesproken exitregeling in. Sommige oudere KBC-werknemers keken er met jaloezie naar. ‘De ING-regeling kreeg veel kritiek, maar heeft als grote pluspunt dat ze collectief georganiseerd is. Daardoor wordt de individuele werknemer niet geviseerd of gestigmatiseerd’, zegt een 50-plusser bij KBC.

Volgens de vakbonden dachten ook enkele andere spelers aan zo’n regeling, maar heeft het Zomerakkoord die intentie in de kiem gesmoord. De federale regering nam daarin een strafmaatregel op voor bedrijven die 50-plussers aan de kant schuiven door ze betaald thuis te laten blijven. Zulke ondernemingen moeten een ‘activeringspremie’, zeg maar een boete, betalen op het loon van de betrokken werknemers.

Loopbaanpad 5: de individuele exitregeling

KBC deed eind 2016 een beperkte groep medewerkers een individueel aanbod om vroegtijdig het bedrijf te verlaten, via het systeem van Vrijstelling van Prestaties voor Pensioen (VVP). Er hing wel een collectief aspect aan, want die mogelijkheid was voorzien in de cao.

Loopbaanpad 6: individueel of collectief ontslag