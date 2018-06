Hoofdeconoom Voka vertrekt naar Candriam

In die functie wordt hij verantwoordelijk voor de macro-economische analyses van de vermogensbeheerder en zal hij de investeringsstrategie bij Belgische, Nederlandse en Luxemburgse klanten vertolken.

Stijn Decock begon zijn carrière als analist bij KBC en werkte van 2001 tot 2005 als journalist voor De Tijd , waar hij financiële markten volgde. In 2005 stapte hij over naar Petercam, waar hij tot het team van toenmalig hoofdeconoom Geert Noels toetrad. De voorbije zes jaar werkte hij als hoofdeconoom voor Voka.

Candriam telt 500 medewerkers en beheerde eind maart een vermogen van 112 miljard euro voor klanten in twintig landen in Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Vier jaar geleden werd het bedrijf overgenomen door New York Life, waarna de naam Dexia Asset Management verdween.