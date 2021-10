Hugo Lasat nieuwe topman Degroof Petercam

De 56-jarige Leuvenaar Hugo Lasat volgt Bruno Colmant op als CEO van Degroof Petercam, een van de grootste fondsenhuizen en private banks van het land.

Degroof Petercam had Lasat al in juni naar voren geschoven om de bank te leiden. Die benoeming moest eerst nog worden goedgekeurd door de toezichthouders. Dat is nu gebeurd.

Lasat kent het huis door en door. De Leuvenaar, die zijn carrière begon bij de consultant Arthur Andersen en lang bij Dexia aan de slag was, kwam in 2011 aan boord bij het beurshuis Petercam. Dat fuseerde zes jaar later met Bank Degroof. Voor zijn promotie leidde Lasat de fondsenbeheerpoot van Degroof Petercam.

Woelig vaarwater