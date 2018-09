Huis Jeroen Piqueur 145.000 euro goedkoper

De villa van de gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur in Sint-Martens-Latem vindt moeilijk een koper. De vraagprijs voor de luxueuze woning bedraagt nu 1,85 miljoen euro.

Eerder deze maand ging veel aandacht naar de openbare verkoop van de woningen van de kinderen van Jeroen Piqueur in het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem. Piqueur is de gewezen topman van de omgevallen Gentse financiële en vastgoedgroep Optima. Voor beide huizen werd in totaal 1,7 miljoen euro betaald.

Maar ook het huis van Piqueur zelf aan de Voordelaan in Latem staat te koop. De villa belandde in het voorjaar van 2017 in de etalage. Toen bedroeg de vraagprijs nog net geen 2 miljoen euro, 1,995 miljoen om precies te zijn. De prijs is intussen verlaagd naar 1,85 miljoen euro, leert een vastgoedzoekertje op de website Immoweb.

Dat gebeurde om de kans op een verkoop groter te maken. Het is niet helemaal duidelijk waarom het pand in anderhalf jaar tijd geen koper vond. Makelaar Thebae Fine Estates in Latem wou vrijdag geen commentaar kwijt. Maar volgens diverse bronnen zit de levenslange huurgarantie voor de familie Piqueur die de ondernemer officieel liet registreren voor het gebouw daar voor veel tussen.

Nochtans stemde Piqueur er eerder mee in die garantie te beperken in de tijd. Hij deed dat in het kader van de intussen afgewezen poging om zijn patrimoniumvennootschap Imaco te laten beschermen tegen haar schuldeisers.

Schuldeisers

De villa is ondergebracht in Imaco. Dat was ook het geval met de huizen van de kinderen die openbaar werden verkocht op last van de schuldeisers van Imaco. Dat de villa niet hetzelfde lot beschoren was, heeft te maken met de levenslange huurgarantie. Daardoor wou een van de banken bij wie Imaco in het krijt stond die stap niet zetten, zegt een bron.

Tot nu toe is Piqueur erin geslaagd Imaco boven water te houden. Er lopen gesprekken met de schuldeisers. De opbrengst van de huizen van de kinderen volstaat om de meeste schulden te delgen.