ING België bespaart op consultants

In de nasleep van de coronacrisis heeft de grootbank haar externe consultants gevraagd tijdelijk hun tarieven te verlagen en werknemers verplicht met vakantie te sturen. De maatregelen hebben gevolgen voor zowat 700 consultants.

Steeds meer werknemers van ING België maakten zich de voorbije weken zorgen dat de vierde grootste bank van het land opnieuw zou besparen door de coronacrisis. Maar met zijn nieuwe besparingen lijkt ING in eerste instantie zijn externe consultants te viseren.

ING België, goed voor zo'n 8.000 werknemers, schat dat zowat 700 consultants in opdracht van de bank werken. Ze worden onder meer ingezet voor het Unite-project, dat de IT-platformen van de Belgische en Nederlandse tak van de bank in elkaar wil vlechten. Dat project botste op bedenkingen van de Belgische Nationale Bank en op cultuurverschillen tussen de teams.

20% Besparing ING België vraagt dat de consultants hun tarieven met 20 procent verlagen.

In een brief aan de externe consultancybureaus waarmee het samenwerkt, heeft ING België laten weten dat de coronacrisis de groep dwingt extra besparingen door te voeren. De bank stuurt erop aan dat de consultants tussen juli en eind december hun tarieven met een vijfde verlagen. Ook zet de groep in op besparingen in werktijd. Externe consultants kunnen hooguit 4,5 dag per week werken en overuren zijn niet meer mogelijk.

Vijf weken verplicht vrijaf

Tegelijk wil de bank externen verplichten tussen de zomer en het eindejaar vijf weken vrijaf te nemen. 'Dat is niet alleen nodig om de kosten te drukken', zegt de bank, 'we vinden het voor werknemers in en buiten het bedrijf belangrijk dat ze voldoende vrije tijd krijgen.'

In een reactie zegt ING België dat de besparingen noodzakelijk zijn om zich aan te passen aan de onzekere economische situatie en om de soliditeit van de groep als financiële instelling te verzekeren. 'We zijn ons ervan bewust dat de inspanningen die we vragen niet evident zijn. We doen er alles aan de werkgelegenheid van de externe collega's veilig te stellen.' Net als veel andere financiële instellingen heeft ING de voorbije jaren steeds meer taken uitbesteed aan externe consultants en IT-dienstverleners.

Exit Hamers

'Ik sluit niet uit dat de maatregelen een manier zijn om het Unite-project nog wat af te remmen zodat de bank daar later een andere richting mee kan inslaan', zegt een bron bij de groep dinsdag. 'Later' betekent na het vertrek van topman Ralph Hamers. De Nederlandse CEO stapt eind deze maand over naar het Zwitserse UBS. Een opvolger is er nog niet.