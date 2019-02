ING België boekt derde hogere winst

Ondanks het grote witwasschandaal van afgelopen herfst presteerde de Nederlandse grootbank ING beter dan verwacht over heel 2018. De jaarwinst voor de Belgische tak ging zelfs een derde hoger.

Nochtans leek het er enkele maanden terug nog op dat 2018 een horrorjaar zou worden voor de grootste bank van Nederland. Eerst kwam de bank in een politieke storm terecht na ophef over de buitensporige salarisplannen voor topman Ralph Hamers. Dan trof de groep in september een monsterschikking van 775 miljoen euro om verdere vervolging te vermijden in een grote witwaszaak. Dat gebeurde allemaal in een klimaat waarin de rentemarges onder druk bleven staan en de angst voor een escalerende handelsoorlog en een chaotische brexit de financiële markten door elkaar schudde.

Moeilijke marktomstandigheden

Maar ondanks die moeilijke marktomstandigheden wist ING de schade binnen de perken te houden. Over heel 2018 boekte de bank een nettowinst van 4,7 miljard euro. Dat is een daling met 4,1 procent in vergelijking met een jaar eerder en iets beter dan analisten hadden verwacht. De onderliggende winst, het cijfer waarin geen rekening wordt gehouden met uitzonderlijke elementen zoals de monsterschikking van september, ging zelfs met bijna 9 procent de hoogte in tot 5,4 miljard euro. De bank stelt een brutodividend van 0,68 euro per aandeel in het vooruitzicht.

Volgens ING zijn de degelijke jaarcijfers vooral te danken aan het feit dat de bank, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, er in slaagde haar rente-inkomsten op peil te houden (+1,5 procent), terwijl ze ook de commissie-inkomsten wist op te krikken. Tegelijk bleven de kosten onder controle. De belangrijkste winstmotoren waren de retaildvisies buiten de traditionele thuismarkten. Maar ook de Wholesale-divisie, die grote zakelijke klanten bedient, deed het uitstekend.

Zakelijke klanten

De goede gang van zaken in die Wholesale-tak verklaart ook de opvallende winstgroei voor de Belgische tak van ING. Over heel 2018 ging de nettowinst van de Belgische bankpoot van ING met 28 procent de hoogte in naar 651 miljoen euro. Uit de cijfers valt af te leiden dat dat voor een groot stuk te danken is aan de Wholesale-divisie: was die vorig jaar goed voor een winst van 90 miljoen euro, dan bleek dat eind vorig jaar 353 miljoen euro te zijn. Een deel van die hogere winst is te verklaren door het feit dat bepaalde inkomsten die vroeger in de retailtak werden geboekt, nu in deze divisie worden ondergebracht.