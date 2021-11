ING België halveert eigen kantorennet

De grootbank wil haar kantorennet volgend jaar inkrimpen met een vijftigtal kantoren. Bij die maatregel zouden geen jobs verloren gaan.

De vierde grootste bank van het land kondigde donderdag op een ondernemingsraad aan verder in haar kantorennet te willen snijden. ING België beschikt vandaag over zo'n 405 kantoren in ons land. Daarvan zijn 94 zogenaamde statutaire kantoren, zeg maar het eigen netwerk van de bank. De andere 311 vestigingen worden geleid door zelfstandige kantoorhouders.

ING België wil nu zijn statutaire kantoornetwerk inkrimpen met 44 kantoren, zodat er tegen eind volgend jaar nog maar 50 overblijven. In het zelfstandige netwerk zouden elf kantoren wegvallen.

Daarmee zet de bank opnieuw de hakbijl in haar eigen kantorennetwerk. Eind 2020 kondigde ING België aan dat het tegen eind dit jaar 62 statutaire kantoren wilde sluiten. Daar zaten kantoren bij die al gesloten waren als gevolg van de eerder genomen coronamaatregelen, maar ook vestigingen die vandaag wel op afspraak kunnen worden bezocht.

Grotere kantoren

De bank zegt nu opnieuw in te willen grijpen omdat ze haar netwerk wil uitrusten met grotere kantoren waar meer werknemers aan de slag zijn. Onder het ING -personeel wordt al lang geklaagd over een te hoge werkdruk en een onderbemanning van de kantoren.

55 te schrappen kantoren ING België zou in totaal 55 kantoren willen schrappen, waarvan 44 statutaire.

De beslissing om in het netwerk te snoeien zou dan ook geen gevolgen mogen hebben voor de werkgelegenheid bij de bank. Mensen die in een kantoor werken dat geschrapt wordt, zullen in een andere vestiging van de bank aan de slag kunnen, is de boodschap. In totaal werken zo'n 150 mensen in de geviseerde statutaire kantoren.

'De plannen die we vandaag hebben voorgesteld zullen dus niet tot banenverlies leiden', zegt Safia Yachou, de woordvoerster van ING België. 'Niet alle statutaire kantoren die worden gesloten hoeven trouwens uit het straatbeeld te verdwijnen. Ze kunnen ook worden overgenomen door zelfstandige agenten en samengesmolten worden met bestaande kantoren.'

Bij de vakbonden is men er niet van overtuigd dat de nieuwe ingreep geen gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid bij de bank. 'Het is niet voor iedereen evident meteen mee te verhuizen naar een andere werkplek. De impact zal niet nul zijn', zegt een vakbondsafgevaardigde.

Callcenters

Tijdens de ondernemingsraad gaf ING België ook meer details bij zijn nieuwe strategische plan voor de komende drie jaar, Route 2024. Daarbij gaf de directie ook mee in te willen grijpen in de CLT-afdeling: de ondersteunende diensten in de bank die vooral de callcenters bedienen.