ING België houdt voorzitter jaar langer aan boord

Du Monceau is een oudgediende van ING België. Hij zetelt al sinds 1993 in de raad van bestuur van de groep, toen nog de BBL. Du Monceau begon zijn carrière bij grote internationale spelers als Merrill Lynch en Swiss Bank. Hij kwam vooral in de jaren 90 in de kijker als topman van GIB, de distributiereus boven de GB-supermarkten.