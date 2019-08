‘ING België is meer retailer dan bank'

ING België is een retailer met 3 miljoen klanten, vindt CEO Erik Van Den Eynden. De komst van nieuwe technologiespelers dwingt banken nieuwe oorden op te zoeken. ‘We moeten platformen worden waar veel mensen naartoe komen.’

Houten vloeren, wandrekken met cactussen, vazen en andere decoratieartikelen en een hippe espressomachine. Het lijkt alsof Erik Van Den Eynden de pers in zijn woonkamer heeft uitgenodigd voor de voorstelling van de halfjaarcijfers, maar het gaat om een pas vernieuwd bankkantoor in Wemmel dat model staat voor andere verbouwingen. Gaat ING na de massale sluiting van kantoren en de digitale transformatie plots weer investeren in zijn bakstenen netwerk? Neen, verzekert Van Den Eynden, het gaat om de klassieke renovatie van verouderde kantoren.

Banken hebben een winstmarge nodig om te kunnen investeren in nieuwe dingen, te groeien en dividenden te betalen. Erik Van Den Eynden ceo Ing België

Klanten vinden steeds meer de weg naar internetbankieren via de computer en mobiel bankieren via de smartphone. ‘Jongeren bankieren bijna uitsluiten digitaal en bij veertigers is dat 85 procent. Maar zelfs bij de 66-plussers gebruikt meer dan de helft onze digitale kanalen. We merken de sterkste groei bij de oudste gebruikers’, zegt Van den Eynden. Hij zoekt een evenwicht tussen de noden van de klanten: dagelijkse bankzaken gaan snel en eenvoudig via de app, maar voor complexere zaken wordt tijd gemaakt voor menselijk contact in de kantoren.

Tijdens de presentatie steekt Van Den Eynden de loftrompet over ING+ deals, een programma waarmee klanten in de app bij 35 partners ristorno’s kunnen krijgen. De CEO omschrijft zijn bedrijf daarbij als een retailer.

Is ING voor u meer een retailer dan een bank?

Erik Van Den Eynden: ‘Ik vind dat we een retailer zijn, we hebben 3 miljoen retailklanten. We moeten verder denken om voorbij de klassieke bank te geraken. Er komen te veel andere partijen op de markt die delen van de bank inpikken. Daarom moeten we platformen worden waar veel mensen naartoe komen.’

‘We kunnen veel meer doen rond winkelen en wonen. Met ING+ deals zijn we al deels een shoppingplatform: mensen komen bij ons voor ze iets kopen. We zijn nu goed in het verstrekken van hypothecaire leningen, maar dat is slechts een deel van het ecosysteem. Je kan ook de huizen zoeken of schatten. Zulke zaken testen we in onze labs.’

Gisteren raakte bekend dat Crelan exclusieve gesprekken voert voor de overname van AXA Bank. Kijk ING ook naar dergelijke deals?

Van Den Eynden: ‘In België laten we dat passeren. We hebben andere prioriteiten en werken aan het grootste industriële project in de financiële sector: de migratie naar een nieuw crossborderplatform met ons Nederlands zusterbedrijf. De waarde die je daar creëert, is groot.’

Is de consolidatie op de Belgische markt een goede zaak? U hebt eerder al gezegd dat de scherpe concurrentie de marges hard drukt.

Van Den Eynden: ‘Voor de klant is het een goede zaak dat er concurrentie is, want dat houdt de prijzen scherp. Maar als we de klant op lange termijn willen verzorgen, moet er wel een duurzame balans zijn. Je hebt een marge nodig om te kunnen investeren in nieuwe dingen, te groeien en dividenden te betalen.’

Zal de toenemende integratie met ING Nederland leiden tot de vorming van één enkele bank? Nu heb je twee banken met aparte regulatoren en regels.

Van Den Eynden: ‘We creëren in België en Nederland één bank, één organisatie, één cultuur en één systeem voor twee markten, die altijd wel verschillend zullen zijn. We leren veel van elkaar, zonder dat we alles domweg gaan copy-pasten.’

‘Sommige zaken, zoals de ‘look and feel’ en de updates van de app kun je voor de twee markten doen. Ons kredietkaartenaanbod bestaat nu uit vijf kaarten in België en vier in Nederland. Op het nieuwe platform hebben we nog twee kaarten voor de beide landen. Zo kunnen we veel efficiënter aan de noden van de klanten voldoen.’