ING België laat IT'ers sneller dan verwacht gaan

De grootbank ING dringt tegen eind dit jaar het aantal voltijdse IT’ers terug van 1.215 naar 1.000. Dat is sneller dan voorzien was bij de aankondiging van de herstructurering.

ING België doet het tegen eind dit jaar met minder voltijdse IT’ers dan vorig jaar. Het wil dit jaar afsluiten met 1.000 informaticaspecialisten, zo vernam L'Echo. Dat waren er bij het afsluiten van vorig jaar nog 1.250. De afbouw zal in de maand juni plaatsvinden.

Met de ingreep versnelt ING de herstructurering van haar IT-departement. De bank kondigde bij de sanering in oktober 2016 aan dat het IT-departement in de eerste jaren nog gespaard zou blijven. De eerste jaren zouden vooral het kantorennet en de afdeling financiële markten de zwaartste klappen opvangen.

Eengemaakt

ING ging er toen van uit dat het IT-departement zwaar aan de bak moest om een eengemaakt IT-platform voor België en Nederland op te zetten. Als dat platform eenmaal voltooid is, zouden ook daar 600 functies sneuvelen. De ontslagen bij het IT-departement werden om die reden pas verwacht vanaf 2019.

Het is de creatie van een eengemaakt IT-platform voor België en Nederland die de nieuwe aanpak verklaart.

Maar daar gaat ING dus niet langer van uit. Het is net de creatie van een eengemaakt IT-platform voor de twee landen die de nieuwe aanpak verklaart, zeggen bronnen. De bank wil de eenmaking van zijn IT-organisatie nog verder doorduwen, om alles helderder, coherenter en effectiever te doen verlopen.

Zo wil ING tegen het tweede trimester van 2020 alle Belgische en Nederlandse retailklanten vanaf het eengemaakte IT-platform kunnen bedienen. Het gaat om ongeveer 80 procent van het klantenbestand.

Grensoverschrijdend

De bank wil voor de eengemaakte IT-organisatie (Unite IT) ook het aantal kaderleden met een ‘grensoverschrijdend’ statuut opkrikken. Dat houdt in dat een manager voor een bepaald domein zowel verantwoordelijk is voor België als voor Nederland.

ING test die formule al sinds januari vorig jaar uit voor personen in hogere functies. Van 43 vrijstaande posities zijn er al 39 toegekend. 21 daarvan gingen naar Nederlanders, 18 naar Belgen. Als die ervaring meevalt, wil ING de formule verder uitbreiden, is intern te horen. IT is daarbij een prioritair domein.

Extern

In een reactie relativeert ING de cijfers. Een deel van de verloren jobs, 64 voltijdse equivalenten, zijn externe contracten. Andere gespecialiseerde functies zouden worden overgezet naar andere departementen in de bank.