ING België mikt op de helft thuiswerk voor personeel

De vierde grootste bank van het land heeft met de vakbonden een arbeidsovereenkomst bereikt die het personeel de helft van de tijd kan laten thuiswerken eens de coronamaatregelen worden versoepeld. Een tweede overeenkomst moet medewerkers helpen om makkelijker andere functies binnen de bank uit te voeren.

Door de coronamaatregelen van de overheid is thuiswerk vandaag sowieso de norm bij ING België, net als bij alle andere bedrijven in ons land. Maar de bank bereikte vrijdag met de vakbonden een collectieve arbeidsovereenkomst die telewerken ook in post-coronatijden moet vergemakkelijken voor het personeel.

ING België wil het vanaf 1 mei mogelijk maken dat de gemiddeld de helft van de 7.000 werknemers van de bank van thuis uit kan werken. Thuis betekent in dit geval vanuit de eigen woning, maar dat kan evengoed ook een andere locatie in Europa zijn. De bank trekt voor iedere werknemer ook een budget uit om zijn of haar thuiskantoor uit te rusten met ergonomisch bureaumateriaal. Er werd ook een plan uitgewerkt waardoor het voor werknemers makkelijker moet worden om meerdere vervoersmiddelen te combineren in hun woon-werkverkeer.

Tegelijk bereikte de groep ook een akkoord over arbeidsmobiliteit binnen de bank. De steeds snellere digitalisering maakt dat de bank nood heeft aan andere profielen, terwijl bepaalde functies binnen de groep dan weer aan belang moeten inboeten. Werknemers van kantoren die werden gesloten, kregen bijvoorbeeld andere jobs toegewezen, zoals bijvoorbeeld bijvoorbeeld klantenadvies via digitale kanalen of het screenen van klanten in het kader van de antiwitwaswetgeving.

Om het personeel beter te begeleiden is nu een werkkader overeengekomen. Tegelijk wil ING België ook een intern jobcenter lanceren dat medewerkers moet helpen nieuwe functies binnen de groep te vinden.