ING België mist brexittrofee: traders verhuizen naar Amsterdam

Een halfjaar geleden koos ING ervoor een team van 30 handelaren en 15 ondersteunende functies naar de hoofdzetel in de Brusselse Marnixlaan te verhuizen. ING Financial Markets heeft daar al een dealingroom met 80 mensen.

Het Londense team zal naar Amsterdam verhuizen, waar ING Financial Markets al een afdeling heeft met 115 mensen.

De beslissing van ING is een tegenvaller voor de Belgische vestiging. De Belgische marktenzaal werd in 2016 en 2017 fors afgebouwd door een verhuis van activiteiten naar Londen. Een terugkeer van een deel van de Londense activiteiten had de Belgische activiteiten wat meer gewicht kunnen geven.