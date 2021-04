ING België rekent strafrente aan vanaf 250.000 euro

De maatregel is opmerkelijk, want ING België besloot amper zeven maanden geleden al als eerste Belgische grootbank om particuliere klanten een negatieve rente aan te hun rekenen als ze te veel spaargeld op rekening hadden staan. Toen lag de drempel op 1 miljoen . Die wordt nu dus fors verlaagd naar 250.000 euro.

Duurdere zichtrekeningen

Bovendien geldt de nieuwe regeling per rekening. Wie zijn vermogen spreidt over meerdere rekeningen zou de strafrente in principe kunnen omzeilen. Al voert ING België ook op dat vlak grondige wijzigingen door. Zo zal het miljoen klanten dat vandaag over een gratis Lion Account-zichtrekening beschikt daar vanaf juli plots 1,90 euro per maand moeten betalen. Voor een andere populaire formule, de groene rekening, wordt het maandtarief opgetrokken van 3,67 euro naar 4,60 euro.