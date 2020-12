ING België sluit opnieuw kantoren

Werknemers en bonden bij ING België vreesden al enige tijd dat de bank opnieuw in haar kantorennet zou snijden. In Nederland had ING afgelopen zomer al beslist zijn kantorennet versneld af te bouwen. Bovendien hield ING in België ook na de eerste lockdown een groot deel van zijn kantoren dicht.

Geen ontslagen

De nieuwe ingreep in het kantoornetwerk zal volgens de bank niet tot ontslagen leiden. Maar de 230 mensen die er momenteel aan de slag zijn, krijgen wel een andere job aangeboden in de bank. Ofwel kunnen ze werken in een ander kantoor in hun regio dat wel geopend blijft, ofwel krijgen ze een functie in de klantendienst of de KYC-afdeling. Dat is de tak die klanten screent om de antiwitwaswetgeving na te leven.