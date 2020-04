ING België verkoopt beheerder geldautomaten

Via zijn dochter Cel Data Services had ING België 220 mensen in dienst die instonden voor het beheer van de geldautomaten van de bank en andere financiële instellingen. Die krijgen nu een Britse werkgever.

ING België bereikte vrijdag een akkoord over de verkoop van Cel Data Services aan de Britse groep Cennox. Die is wereldwijd marktleider in het beheer van geldautomaten en bankbeveiligingssystemen. Hoeveel de Britten ING België betalen, is niet bekendgemaakt. De deal moet ook nog worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten.

Als dochter van ING België staat Cel Data Services in voor het beheer van de geldautomaten van die bank en leverde het ook meer algemene ICT-diensten. De groep werkt ook als onderaannemer voor andere financiële instellingen en winkels. Cel Data Services installeerde onder meer terminals voor de Nationale Loterij. Het Amerikaanse NCR, een dominante speler in de business van geldautomaten, schakelde de ING-dochter onlangs nog in om de terminals van concurrent KBC mee te helpen opstarten.