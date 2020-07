ING België verliest Zwitserse tak aan moederhuis

De Zwitserse tak van ING kwam eerder in het nieuws door een witwaszaak in de Panama Papers.

De Nederlandse bankgroep ING neemt het kantoor in Genève over van haar Belgische dochter. Die verliest weer een stuk prestige, maar ook een filiaal gelinkt aan witwaszaken.

Vorige week maakte de Nederlandse bankreus een behoorlijke bocht in een brexitgerelateerd dossier. De beslissing om een tradingdivisie van Londen naar Brussel te repatriëren werd ongedaan gemaakt. De traders nemen hun intrek in het Amsterdamse kantoor van ING.

Nu blijkt dat ING ook een operatie Brussel-Amsterdam uitvoerde met de Zwitserse tak. De zogenaamde Geneva Branch van ING België werd eind juni afgesplitst en rechtstreeks ondergebracht onder ING Bank in Nederland.

Een akte die maandag in het Staatsblad verscheen over de afronding van die deal heeft het over een nettoactiefwaarde van 381 miljoen euro. Het Zwitserse bijhuis in Genève bestaat al lang. Het dateert nog uit de tijd van Bank Brussel Lambert (BBL), de Belgische bank die in de jaren 90 door ING werd overgenomen.

257 Werknemers De vestiging in Genève telt 257 FTE's.

De bankgroep geeft nauwelijks cijfers over die Zwitserse divisie. Diep verstopt in het jaarverslag van ING Group staat dat de Zwitserse ING-tak 257 werknemers telt en voor 8,6 miljard euro aan activa bezit. Vorig jaar werd een winst voor belastingen van 126 miljoen euro neergezet.

Het kantoor in Genève telt ruim 1.300 zakelijke klanten, onder andere voor de financiering van handelaars in grondstoffen. 'Trade & Commodity Finance wordt aangestuurd vanuit de groepsdivisie ING Wholesale Banking in Amsterdam', legt woordvoerder Daan Wentholt van ING in Nederland uit. 'Om de juridische structuur af te stemmen op de dagelijkse leiding is het kantoor ondergebracht bij ING Bank in Nederland.'

Hij noemt de transfer een administratieve en juridische beslissing die geen gevolgen heeft voor de klanten en vrijwel geen consequenties voor het personeel.

Panama Papers

De laatste jaren wou ING weinig kwijt over de Zwitserse tak. Dat heeft veel te maken met de Panama Papers. De Tijd bracht midden 2018 uit dat ING België via zijn kantoor in Genève de jaren voordien bankrekeningen leverde voor postbusvennootschappen in Panama en op de Britse Maagdeneilanden. Dat gebeurde hoofdzakelijk voor rijke Russen.

De Nationale Bank startte daarop een onderzoek naar ING België om te kijken of de antiwitwasmaatregelen bij de Belgische bank volstaan. Over dat onderzoek wil de Nationale Bank nog steeds weinig kwijt. Erik Van Den Eynden, de CEO van ING België die in september vertrekt, gaf steevast 'geen commentaar' over die zaak.

Witwassen

De gevolgen van de Zwitserse witwaszaak zinderen na tot vandaag. Bij ING België is het momenteel alle hens aan dek om te voldoen aan de antiwitwasregels. De bank heeft de handen vol met te voldoen aan de Know Your Customer (KYC)-regels. Die bepalen dat de bank haar klanten goed moet kennen en op zijn minst correcte identiteitsgegevens moet hebben. Daarnaast moet ze een goed zicht hebben op waar de inkomsten van die klanten vandaan komen.

Liefst 2.500 mensen zijn bij ING België bezig met KYC. Dat is een mogelijke reden waarom de commerciële motor van de groep de jongste maanden zwak draait.