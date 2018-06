ING België verliest alweer topper

De 48-jarige Verhoosel mag dan niet de bekendste naam zijn, binnen ING België was hij wel een zwaargewicht. Verhoosel, die al een tiental jaar voor ING werkte, stond als hoofd Wholesale Banking sinds 2014 in voor de relaties met de grote zakelijke klanten van ING in België en Luxemburg. Hij maakte ook deel uit van het directiecomité van de bank.