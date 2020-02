ING België ziet winst met 15 procent slinken

De lagere winst bij ING België is vooral te wijten aan lagere inkomsten in de poot voor zakelijke klanten en hogere provisies voor slechte kredieten.

Grotere voorzieningen voor verliezen op uitstaande kredieten en minder inkomsten in de tak voor grote zakelijke klanten drukten vorig jaar de nettowinst bij bankgroep ING in België. Bij de Nederlandse moedergroep wogen vooral de grotere investeringen in anti-witwascontroles op het resultaat.

Over heel 2019 wist ING België een nettowinst te boeken van 558 miljoen euro, blijkt uit de jaarcijfers die donderdag werden vrijgegeven. Dat komt neer op een terugval met 14,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. Opvallend: terwijl banken al jaren steen en been klagen over de dramatische gevolgen van de lage rente op hun business, winst ING in België de rente-inkomsten vorig jaar op peil te houden.

Over heel 2019 bleken de rente-inkomsten met ruim 4 procent te zijn toegenomen, terwijl de bank ook meer commissie-inkomsten puurde uit de verkoop van andere financiële producten. Al blijft het een dubbeltje op zijn kant: in de laatste drie maanden van vorig jaar zag ING België die inkomsten weer terugvallen.

Dat de Belgische bank haar nettowinst over 2019 zag slinken, had vooral te maken met het feit dat de inkomsten waren gedaald in de Wholesale Banking-divisie, de tak die grote zakelijke klanten bediend. Tegelijk werd er meer geld opzij gezet om niet of laattijdig terugbetaalde kredieten op te kunnen vangen.

Witwascontroles

Bij de Nederlandse moedergroep valt hetzelfde beeld te zien. Over heel 2019 wist ING zijn rente- en commissie-inkomsten op peil te houden. Met 4,8 miljard euro kwam de nettowinst over het afgelopen boekjaar uiteindelijk 1,7 procent hoger uit op 4,8 miljard euro. Al geeft dat cijfer wel een vertekend beeld, want het resultaat van een jaar eerder werd zwaar gedrukt door een monsterboete van 775 miljoen die ING moest ophoesten na een witwasschandaal. De onderliggende winst, het cijfer waaruit dit soort eenmalige factoren is weggefilterd, viel in 2019 met ruim 11 procent terug tot 4,7 miljard euro.

