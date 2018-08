ING: ‘Krediet in België is te goedkoop'

De tarieven voor leningen optrekken is volgens Van Den Eynden de oplossing om uit die negatieve rentespiraal te komen. ‘De rente op de nieuwe leningen die we vandaag verstrekken, is gebaseerd op de historische tarieven die we de voorbije jaren hanteerden in België’, zei hij daar gisteren over bij de presentatie van de jaarcijfers van ING België. ‘Die tarieven zijn sowieso al veel lager dan in de meeste andere landen. Willen we een duurzame groei voor de Belgische banken, dan zullen de prijzen voor de kredieten hoger moeten.’