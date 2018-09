ING-baas wankelt, maar valt niet

CEO Ralph Hamers blijft aan het roer van ING ondanks de tweede maatschappelijke rel rond het bedrijf in korte tijd. De bank offert wel haar nummer twee. Dat lijkt vooralsnog voldoende om de gemoederen te bedaren.

Het dinsdagochtend aangekondigde vertrek van financieel directeur Koos Timmermans bij de Nederlandse bankgroep ING beroert beleggers nauwelijks. De beurskoers bleef meteen na het nieuws vrijwel onveranderd, en ging daarna licht achteruit.

De ingreep in de directie wakkert vooral het debat in Nederland aan over hoe ethisch ING te werk gaat, tien jaar na de financiële crisis. Timmermans' vertrek komt er na de schikking van 775 miljoen euro die ING onlangs in eigen land trof wegens de betrokkenheid bij witwaspraktijken. Dat precies hij moet opstappen, is volgens voorzitter Hans Wijers omdat Timmermans de eindverantwoordelijke was voor ING Nederland tussen 2010 en 2016, de periode waar het gerechtelijk onderzoek op sloeg.

Gaat daardoor de kritiek op ING liggen? Sommige activisten hadden opgeroepen tot het ontslag van CEO Ralph Hamers, omdat hij als hoogste baas op de hoogte moest geweest zijn van de te lakse interne controles, waardoor criminelen ongestoord zwart geld konden witwassen via ING-rekeningen.

Maar zover komt het niet. Hamers heeft voldoende aanhangers in de raad van bestuur om aan boord te blijven. 'De heer Hamers had en heeft onze volledige steun', verklaarde Wijers, een voormalig toppoliticus voor D66, dinsdag. Ook ex-premier Jan Peter Balkenende (CDA) is bestuurder bij ING.

Opslag

Wellicht speelt mee dat de 52-jarige Hamers, die eerder de Belgische divisie van ING leidde, op operationeel vlak niet zomaar te vervangen is. De Nederlandse Limburger, sinds oktober 2013 de CEO, is de architect van de digitale transformatie bij ING, met meer internationale eenvormigheid en een eengemaakte bedrijfscultuur die van techreuzen als Google of Uber afgekeken is. De groep is niet eens halverwege het ambitieuze traject dat eind 2016 ingezet werd, en in België tot 3.000 minder banen zal leiden.

ING wou Hamers eerder dit jaar zelfs 50 procent opslag geven als teken van appreciatie, maar trok dat in na massaal protest. Ook toen nam de raad van bestuur pas maatregelen nadat een maatschappelijke storm was opgestoken, en niet op eigen initiatief. Het is dus de tweede keer in korte tijd dat vraagtekens rijzen over de ethiek in de bank.

Dat niet de nummer een, maar de nummer twee moet vertrekken, lijkt vooraf doorgesproken met de Nederlandse regering. De politieke antennes in ING's raad van bestuur vergemakkelijken het contact. Hoewel de Nederlandse regering geen aandeelhouder van ING is, houdt ze de systeembank nauwlettend in de gaten. De minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) noemt het vertrek van Timmermans 'passend en verstandig'.

'Het is goed dat ING ook op directieniveau haar verantwoordelijkheid neemt. Alleen een geldboete, terwijl de top van de bank vrijuitging, was onvoldoende geweest', klinkt het veelal bij Nederlandse parlementairen en vakbondslui.

Vertrouwen

Helemaal safe is Hamers, die eerst de heisa probeerde te bedwingen met een openlijke schulderkenning, nog niet. 'We gaan de deuk in onze reputatie herstellen', verklaarde Wijers dinsdag. De vraag is of het grote (Nederlandse) publiek de huidige CEO nog voldoende vertrouwt. 'Is Hamers nog geloofwaardig?', kopte de website van De Telegraaf, de grootste krant van Nederland, dinsdagnamiddag.