ING beschuldigd van fraude met Mexicaanse obligaties

Schandaalsfeer

Het nieuws over de Mexicaanse claims komt op geen al te best moment voor ING. De grootste bank van Nederland wordt al een tijdje genoemd in allerhande schandalen. In de zomer van vorig jaar trof de groep een schikking van 775 miljoen euro met de Nederlandse overheid om zich vrij te kopen van verdere vervolging in een reeks witwasschandalen. Vorige week kreeg het aandeel een tik toen het Nederlandse gerecht aankondigde dat het nagaat of een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar ING nodig is in het witwasschandaal rond de Russische en Litouwse banken Troika Bank en Ukio Bankas.