ING bespaart ook in Nederland op consultants

De coronacrisis dwingt de Nederlandse bank ING ook in haar thuisland het mes te zetten in de kosten. Nieuwe besparingsmaatregelen treffen ongeveer 2.600 van de 5.000 externe medewerkers.

Eerder was al duidelijk geworden dat ING België zijn externe consultants had gevraagd tijdelijk hun tarieven te verlagen en werknemers verplicht met vakantie te sturen .

Nu blijkt de Nederlandse grootbank ook in haar thuisland te bezuinigen. Net als in België wil ING ook in Nederland de tarieven voor consultants met een vijfde verlagen, meldt de zakenkrant Het Financieele Dagblad woensdag. Tegelijk wordt de werkweek teruggebracht naar 36 uur per week en moeten consultants minstens vijf weken vrijaf nemen.