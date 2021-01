ING beticht van marktmanipulatie in Taiwan

De Taiwanese toezichthouders vermoeden dat ING, Deutsche Bank en een aantal andere banken en voedingsgroepen van de stijgende lokale munt probeerden te profiteren via contracten in de graanmarkt.

De Taiwanese centrale bank nam vorig jaar maatregelen om te vermijden dat de lokale munt - de Taiwanese dollar - niet te duur zou worden. Maar tegelijk zou een groep internationale banken en voedingsgiganten net van die stijgende koers hebben geprofiteerd door via hun Taiwanese dochters speculatieve posities in te nemen op de graanmarkt.

Extra smet op het blazoen

Het Taiwanese onderzoek is nog maar eens een smet op het blazoen van Deutsche Bank en ING. Beide grootbanken doken de voorbije jaren op in het ene schandaal na het andere. ING trof in 2018 nog een recordschikking van 775 miljoen euro om verdere vervolging in een aantal witwaszaken te vermijden.

Ralp Hamers, de toenmalige topman van ING die intussen CEO is geworden van het Zwitserse UBS, ontsprong aanvankelijk de dans. Maar in december besloot een rechter in Nederland dat ook Hamers' rol in de witwasdossiers bij ING verder moet worden onderzocht. Daardoor is de positie van de Nederlander bij UBS de voorbije weken meer onder druk komen te staan.