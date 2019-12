ING-bonden voeren actie tegen hoge werkdruk

Net drie jaar geleden voerde ING een radicale reorganisatie door in België, waarbij de groep het tegen 2021 met ruim 3.000 medewerkers minder wil doen en haar kantoornet wil halveren. Dat plan is bijna rond, maar in een interview met De Tijd maakte CEO Erik Van Den Eynden duidelijk dat de bank in de toekomst voortdurend moet transformeren in een marktomgeving die verandert.