ING gaat autoschade herstellen

De investeringstak van de bankgroep ING België stapt in Chemicar Europe, een Oost-Vlaams bedrijf dat autoschade herstelt.

ING Corporate Investments, dat zich toelegt op investeringen in kmo's, koopt een belang van 32,5 procent in Chemicar. Dat bedrijf uit Zwijndrecht is gespecialiseerd in het herstellen van autoschade, maar ontwikkelt ook veiligheidskleding, schuurmiddelen, mengbekers en zelfs uv-ledlampen. Die worden verdeeld onder de merknaam Finixa. De groep was vorig jaar goed voor een omzet van 18,4 miljoen euro.

Chemicar, dat 35 jaar geleden werd opgericht, was tot vandaag volledig in handen van CEO Piet Greeve, financieel directeur Geert Tanghe en verkoopdirecteur Dirk Van Driessche. Na de deal bezit het managementteam 67,5 procent van de aandelen. Hoeveel ING betaalt voor het belang in Chemicar is niet bekend.