'ING gaf oplichters vrij spel in Italië'

Vorig weekend maakte de Italiaanse centrale bank bekend dat uit een intern onderzoek was gebleken dat ING in Italië te slordig was omgesprongen met de regels om witwaspraktijken te vermijden. Concrete voorbeelden gaf de Banca d'Italia toen niet.

De Italiaanse krant Il Sole 24 Ore kon dinsdag wel uitpakken met nieuws over wat er mogelijk is fout gelopen. Volgens de krant gaf ING oplichters lang vrij spel om gebruik te maken van haar onlinerekeningen.

Gerechtelijk onderzoek

Deuk in reputatie

De Italiaanse centrale bank heeft ING gedwongen om extra maatregelen te nemen om zijn interne toezicht op witwaspraktijken te verbeteren. Zolang dat niet is gebeurd, mag de bank geen nieuwe klanten aannemen in Italië.

De blaam van de Banca d'Italia betekent de zoveelste deuk in de reputatie van ING. De grootste bank van Nederland moest in de zomer van vorig jaar nog 775 miljoen euro ophoesten om verdere vervolging in een reeks witwaszaken te kunnen vermijden. Enkele weken terug dook ING opnieuw op in een witwasschandaal, dit keer rond de Russische en Litouwse banken Troika Bank en Unkio Bankas.