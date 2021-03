ING helpt klanten met een klik van abonnementen af

Met een nieuwe dienst gaat ING België zijn klanten helpen abonnementen met één klik op te zeggen in de app. De bank gaat ook voorstellen doen voor goedkopere energie- of telecomabonnementen.

Die contracten kunnen via de bankapp worden stopgezet. 'Klanten moeten geen contact meer opnemen met het bedrijf', zegt woordvoerster Julie Kerremans. Riskeren klanten dan geen opzeg- of verbrekingsvergoedingen? 'Als er aan een vroegtijdige stopzetting kosten verbonden zijn, zal het contract niet worden beëindigd en wordt de klant daarover geïnformeerd', klinkt het.

De bank zegt dat in een test bij 100.000 klanten één op de tien effectief een of meerdere abonnementen heeft opgezegd. Daarbij werd gemiddeld 32 euro per maand uitgespaard, of 400 euro op jaarbasis. De bank gaat het systeem nu ontplooien bij zijn 2 miljoen Belgische klanten.