'ING is nog nooit zo liquide geweest'

De winst is bijna volledig verdampt door provisies voor slechte kredieten, maar ING België kijkt tevreden terug op de eerste jaarhelft. 'De commerciële activiteiten deden het goed.'

Ontslagnemend CEO Erik Van Den Eynden en CFO Hans De Munck zitten er ontspannen bij, elk achter een scherm vanuit hun woning in het Antwerpse. De eerste jaarhelft heeft de bank de coronastorm en heel wat interne issues - van IT en het checken van oude klantendossiers tot het vertrek van groeps-CEO Ralph Hamers - redelijk doorstaan met een winst voor belastingen van 26 miljoen euro.

6,1 miljard Extra gespaard De zicht- en spaarrekeningen van Belgische ING-klanten groeiden met 6,1 miljard euro aan in de eerste jaarhelft.

De cijfers zijn beter dan sommige verwachtingen. Is het ergste coronaleed dan al achter de rug? 'Moeilijk te zeggen, maar we zijn wel gewapend om zaken op te vangen door onze onderliggende resultaten en de sterke kapitaalbasis. Banken zijn in vergelijking met de kredietcrisis veel sterker, dat tonen onze cijfers aan', zegt De Munck

De CFO wijst er ook op dat de klanten 6,1 miljard euro meer hebben gespaard, een uitzonderlijke stijging. 'Daardoor hebben we een zeer goede liquiditeit. Zelfs als mensen minder sparen, hebben we andere financieringsbronnen. We zijn nog nooit zo liquide geweest.'

De negatieve uitschieter is de verdrievoudiging van de risicokosten. ING België moest 338 miljoen extra voorzieningen aanleggen om problemen met slechte kredieten op te vangen. 'Die cijfers zijn wat ze zijn. We zijn in België de tweede grootste bedrijfsbank en bedrijven hebben het moeilijk', zegt Van Den Eynden.

Kredietstop

De CEO is wel zeer tevreden over de commerciële activiteiten. 'De inkomsten uit rente blijven op peil en de commissies kennen zelfs een lichte stijging. Dat is een succes in deze tijden.' De cijfers zijn opmerkelijk, want bij klanten en personeel klonk de kritiek dat ING commercieel met de handrem op reed door een officieuze kredietstop en het dichthouden van kantoren.

ING België ontkent zo'n kredietstop. De bank kende voor 7 miljard nieuwe kredieten toe in de eerste jaarhelft, maar zag zijn kredietportefeuille wel afnemen tussen het eerste en het tweede kwartaal. 'Grote bedrijven hebben kredietlijnen weer afgebouwd die ze eind maart hadden opgenomen', zegt De Munck.

Dat ook de hypotheekproductie in het tweede kwartaal zakte, komt door de 'historisch lage vraag'. Van Den Eynden: 'We hebben ook tienduizenden dossiers over het pauzeren van kredieten moeten verwerken. Die hebben we voorrang gegeven.'

Dat ING sommige agentschappen dichthield, leidde tot geruchten over een definitieve sluiting, nu mensen door corona toch digitaler bankieren. 'Ik zou die twee niet linken', zegt Van Den Eynden.

ING heeft nu 448 kantoren open. Wanneer volgt het laatste kwart? 'Door corona moeten we alles week per week bekijken. Door de combinatie van telefoon, kantoor en digitaal kunnen we onze klanten goed bedienen', zegt de CEO. Hij benadrukt dat dit jaar alle klanten worden overgeschakeld op een nieuwe app. 'Die kan al 90 procent van de oude app, maar er komen tal van nieuwe functies bij.'

Telefoon

'Dankzij investeringen hebben we technisch geen problemen om vanop afstand en digitaal te werken en commercieel zijn de cijfers ook goed. Sommige klanten zijn misschien gewoon voor elke vraag naar kantoor te komen, maar we nodigen hen meestal uit om dat per telefoon te doen.'

Conclusie: het kwart van kantoren dat nu nog gesloten is, is niet meer nodig? 'Die straffe uitspraak kan ik niet bevestigen. We merken een gedragsverandering bij de klanten, maar zonder kantoren kan het niet.'

Nederlandse ING doet beter dan verwacht De Nederlandse bankreus ING legde in het tweede kwartaal voor 1,3 miljard extra provisies aan voor slechte kredieten. De kwartaalwinst zakte daardoor met 79 procent tot 299 miljoen euro, wat minder is dan verwacht. Toch was het aandeel ING een uitschieter in de beursindexen Bel20 en de AEX. De inkomsten lagen met 4,67 miljard euro, een lichte stijging tegenover vorig jaar, veel hoger dan verwacht. Beleggers leiden daaruit af dat de corona-impact nog relatief meevalt. Steven van Rijswijk, de nieuwe CEO die Ralph Hamers onlangs opvolgde, is optimistisch over de sterkte van het bedrijf, omdat de inkomsten wel op peil bleven. Op vraag van de toezichthouders stelt ING zijn dividendbetaling uit tot volgend jaar.

Schermvullende weergave Ontslagnemend CEO Erik Van Den Eynden en CFO Hans De Munck (archiefbeeld) ©BELGA

