ING keert aandeelhouders 3,6 miljard uit

Die stroppenpot kan zelfs worden afgebouwd. De provisies zakten bij de Nederlandse grootbank ING in het tweede kwartaal met 91 miljoen euro, terwijl er vorig jaar een recordbedrag van 1,3 miljard euro bijkwam. 'Maar we moeten wel voorzichtig blijven, want er zijn nog altijd heel wat risico's in de economieën', plaatste CEO Steven van Rijswijk in een echo van zijn KBC-collega Johan Thijs wat kanttekeningen.