ING krijgt boete in Frankrijk

De Franse toezichthouder legt de Nederlandse bank een boete van 3 miljoen euro op omdat ze steken liet vallen in haar controle op witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Sinds ING ruim twee jaar geleden in Nederland een monsterschikking van 775 miljoen euro trof om verdere vervolging in een aantal witwaszaken te vermijden is de bank aangeschoten wild bij de Europese toezichthouders.

In Italië trof de bank al een schikking van 30 miljoen met de centrale bank, en ook in België stelde de Nationale Bank in een audit meerdere pijnpunten vast in het antiwitwasbeleid van ING België.

Ook binnen de Franse centrale bank was er kort na de miljoenenschikking 775 miljoen een onderzoek gestart naar de witwascontroles bij ING. De toezichthouder ontdekte voor alle duidelijk geen concrete witwasdossiers, maar stelde wel vast dat de bank steken had laten vallen in de manier waarop het de risico's op witwassen en terrorismefinanciering controleerde.

Zo hield de bank bijvoorbeeld niet bij welke klanten 'politiek prominente personen' waren - een label dat moet worden meegegeven omdat dit soort klanten als vatbaarder voor corruptie wordt gezien. De bank hield ook te weinig rekening met de specifieke achtergrond van haar retailklanten bij het analyseren van de witwas-risico's, klinkt het verder. Om die reden krijgt ING in Frankrijk nu een boete opgelegd van 3 miljoen euro.

Exit uit Oostenrijk

Ondertussen is ING ook zijn internationale strategie aan het bijsturen. De bank kondigde dinsdag nog aan dat ze van plan is een punt te zetten achter haar retailactiviteiten in Oostenrijk, waar ze al sinds 2003 actief is. Tegen juni stopt ING met het aanbieden van haar spaarformule voor retailklanten in Oostenrijk, tegen eind dit jaar wil de groep helemaal weg zijn uit dat segment. Bankdiensten voor grotere bedrijfsklanten zullen wel nog worden aangeboden.