ING neemt coronaprovisie van 660 miljoen

De bank zag zijn winst in het eerste kwartaal met 40 procent teruglopen. De balans is daarmee minder dramatisch dan gevreesd. Er werd nog geen opvolger aangeduid voor CEO Ralph Hamers.

Ook de aanhoudend lage rente blijft drukken op de resultaten in de bankensector. ING moet de bovendien veel extra kosten maken in verband met zijn inspanningen om witwassen tegen te gaan.

De bank maakte in maart al bekend at het minstens tot oktober geen dividend zal uitbetalen. ING, dat ook op de beurs van Brussel noteert, is binnen de Bel20 het meest afgestrafte aandeel. Sinds de uitbraak van het coronavirus halveerde de bank in waarde.