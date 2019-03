ING ook in Italië op de vingers getikt

De reputatie van de Nederlandse grootbank krijgt nog maar eens een deuk nu blijkt dat de groep ook in Italië te weinig ondernam om witwaspraktijken te vermijden.

De Italiaanse centrale bank maakte zaterdagavond laat bekend dat uit een intern onderzoek tussen oktober en januari was gebleken dat ING te slordig omsprong met de regels om witwaspraktijken te vermijden. Concrete voorbeelden van wat er precies is gebeurd geeft de Banca D'Italia niet.

Of de Nederlands grootbank een nieuwe monsterboete boven het hoofd hangt, is niet duidelijk. ING moet nu extra maatregelen nemen om zijn interne toezicht op die witwaspraktijken te verbeteren.

Geen nieuwe klanten

Zolang dat herstelplan niet is goedgebeurd door de toezichthouders, mag de bank geen nieuwe klanten aannemen in Italië. Voor de 1,2 miljoen klanten die ING vandaag al heeft in Italië, verandert er niets. In een reactie liet ING zaterdag verstaan dat de groep als sinds 2017 zijn beleid aan het bijsturen is en ook de nodige stappen zal nemen om de situatie in Italië recht te trekken.

Deuk in reputatie

De Italiaanse berisping is de zoveelste deuk in de reputatie van ING, de grootste bank van Nederland. Nauwelijks zes maanden geleden moest ING in Nederland een monsterschikking van 775 miljoen euro moest betalen om verdere vervolging te verwijden in een aantal witwaszaken.