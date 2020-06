'ING plant momenteel geen ontslagen in België'

ING België heeft donderdagochtend op een ondernemingsraad aangekondigd dat er momenteel geen ontslagen zijn gepland en dat het meer kantoren zal heropenen nu de lockdown achter de rug is. Het neemt de onzekerheid bij de bonden niet weg.

De voorbije weken maakten de vakbonden bij ING België zich steeds meer zorgen over een nieuwe besparingsronde of zelfs een herstructureringsronde bij de vierde grootste bank van het land. Dat de groep in tegenstelling tot andere banken ook na het opheffen van de lockdown de helft van haar kantoornet gesloten hield, werd als een veeg teken gezien. Eerder deze week bleek dat ING ook wil besparen op zijn consultants.