'ING schikt Italiaans witwasonderzoek voor 30 miljoen'

De Nederlandse bank mocht sinds maart geen nieuwe klanten aannemen in Italië omdat ze volgens de toezichthouders te slordig was omgesprongen met de antiwitwasregels.

De Italiaanse centrale bank legde ING afgelopen lente aan de ketting toen na een intern onderzoek aan het licht was gekomen dat de controlemechanismes van de Nederlandse groep allesbehalve op punt stonden. Oplichters kregen bijvoorbeeld de kans hun rekeningen helemaal anoniem aan te houden.

In een reactie op dat rapport van de centrale bank schoot het Italiaanse gerecht in actie. Volgens het persagentschap Reuters koopt de bank verdere vervolging af en treft ze een schikking van 30 miljoen euro met het Italiaanse gerecht.

Europese scandalitis

Dat bedrag is bescheiden in vergelijking met de 775 miljoen euro die ING in de herfst van vorig jaar in Nederland moest betalen om vervolging in een reeks witwaszaken te vermijden. Door de nieuwe schikking loopt ING extra reputatieschade op.

ING is lang niet de enige grootbank die de voorbije maanden zwaar op de vingers werd getikt in witwasdossiers. Ook de Scandinavische bankreuzen Danske Bank en SEB raakten verstrikt in witwasschandalen, net als het Nederlandse ABN AMRO. In België kwam de vermogensbank Degroof Petercam in het vizier te liggen van de Nationale Bank. Die vindt dat de groep zwaar in gebreke is gebleven bij het naleven van de antiwitwasregels.

Naar nieuwe antiwitwascel

Het is zeer de vraag of het daarbij zal blijven. Tijdens de bijeenkomst van de 28 Europese ministers van Financiën in Brussel liet de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra verstaan dat nog meer schandalen kunnen volgen. 'Wie meent dat dit probleem gelinkt is aan enkele banken in een bepaald aantal landen, zal nog schrikken', zei Hoekstra in een interview met het persagentschap Bloomberg.