ING schrapt 1.000 banen

De nieuwe CEO Steven van Rijswijk neemt gas terug in de ambitie om tot een echte eengemaakte bank te komen. Eerder was al gebleken dat een complete integratie van de thuismarkten Nederland en België - het project Unite - niet lukte , onder meer door tegenstand van de Belgische regulator Nationale Bank.

Nu wordt ook een ander integratieproject - Maggie - teruggedraaid. Dat was een plan voor een gestandaardiseerde 'customer experience' en voor een geïntegreerd productaanbod in vier Europese landen buiten de Benelux (Spanje, Frankrijk, Italië en Tsjechië).

Hoeveel banen er precies in Europa zullen sneuvelen is nog niet duidelijk. ING kondigt aan dat er tegen eind 2021 1.000 mensen moeten vertrekken, maar in dat aantal zit ook de personeelsafbouw in de zakenbankdivisie inbegrepen. In Latijns Amerika (Brazilië, Argentinië, Mexico en Chili) en Azië gaan een aantal kantoren dicht. In Azië wordt 230 miljoen euro afgeboekt op de Thaise dochter TMB.