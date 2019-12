ING schrapt jobs in Nederlandse private bankingpoot

De Belgische tak blijft wel buiten schot in de nieuwe besparingsronde van de Nederlandse grootbank.

De aanhoudend lage rente, de strengere regelgeving en de scherpere concurrentie zet ook het Nederlandse ING ertoe aan om te snijden in zijn private bankingtak, de divisie die financiële diensten verleent aan vermogende klanten.

Volgens de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad wil ING zestig van de 600 banen bij de private bankingtak schrappen in zijn thuismarkt. De bank wil veel administratief werk centraliseren en automatiseren, luidt het.

Voor de Belgische private bankingtak heeft ING geen plannen om in te grijpen, zegt een woordvoerster van ING België vrijdag. De Belgische tak voerde drie jaar terug al een radicale reorganisatie door waarbij tegen 2021 ruim 3.000 werknemers zullen vertrokken zijn en het kantoornet wordt gehalveerd.

ING is niet de enige grootbank die zijn private bankingtak tegen het licht houdt. Vorige week raakte nog bekend dat ABN AMRO de komende drie jaar een op de vijf jobs wil schrappen in ons land. Na de overname van de Belgische privatebankingtak van het Franse Société Générale wil de groep dubbele functies schrappen. In totaal zouden er daardoor 50 tot 65 banen kunnen verdwijnen bij de bank.