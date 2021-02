ING sluit crisisjaar met meevaller af

De Nederlandse bankgroep moest in de laatste drie maanden van het jaar fors minder geld opzijzetten om mogelijke kredietverliezen op te vangen.

Dankzij de lagere voorzieningen voor probleemkredieten presteerde de grootste bank van Nederland beter dan verwacht in het vierde kwartaal. ING boekte in de laatste drie maanden van 2020 een nettowinst van 727 miljoen euro, terwijl analisten hadden gemikt op 464 miljoen.

Het beter dan verhoopte slotakkoord neemt niet weg dat de coronacrisis loodzwaar woog in 2020. De jaarwinst van 2,49 miljard euro kwam 48 procent lager uit dan in 2019.

Dat is dus voor een heel groot stuk te wijten aan het feit dat ING extra geld moest opzijzetten om eventuele verliezen te kunnen opvangen op niet of laattijdig terugbetaalde kredieten. Over heel 2020 bedroegen die provisies 2,68 miljard euro, meer dan het dubbele van het jaar eerder.

2,49 miljard ING boekte vorig jaar een nettowinst van 2,49 miljard euro, de helft minder dan in 2019.

Maar naast die extra corona-voorzieningen waren er nog andere kosten. ING boekte in november nog miljoenen af op een overambitieus IT-integratieproject en plande ook nog extra besparingen in de Benelux. In België wil de bank dit jaar nog 62 bijkomende kantoren sluiten.

Belgische vuurdoop

De Belgische retailtak boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van 66 miljoen euro, 40 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De bank wist dalende rente-inkomsten weliswaar te compenseren met hogere opbrengsten uit de verkoop van beleggingsproducten.

Maar oplopende voorzieningen voor probleemkredieten - België volgde de groepstrend dus niet in het laatste kwartaal - en fors gestegen operationele kosten drukten het resultaat.

66 miljoen De Belgische retailtak van ING zag zijn nettowinst in het vierde kwartaal met 40 procent terugvallen naar 66 miljoen euro.

De Belgische retailtak verstrekte in het vierde kwartaal ook minder leningen aan klanten, leert een persbericht dat de bank vrijdagochtend uitstuurde.

Met de publicatie van de jaarcijfers beleeft Peter Adams meteen ook zijn vuurdoop als CEO van ING België. Adams, die voordien bij Boston Consulting Group werkte, werd in januari officieel de topman van de vierde Belgische grootbank.