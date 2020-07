ING sluit een op de vier kantoren in Nederland

De Nederlandse grootbank versnelt de afbouw van het kantoornetwerk in haar thuisland. Maar de afslankingsoperatie heeft tot nader order geen impact voor het Belgische kantoornetwerk, zegt ING.

ING had al een plan om zijn kantoornet in Nederland te hertekenen, maar de bank gaat dat nu sneller doorvoeren dan gepland. Door de digitalisering kreeg de bank al minder klanten over de vloer in haar kantoren. De coronacrisis heeft die trend nog versneld, zegt de topman van ING Nederland in De Telegraaf.

ING snoeit zowel in zijn kantoornetwerk als in zijn 'servicepunten', plaatsen in winkels waar klanten een wat beperkter aantal bankzaken kunnen regelen. Van de 170 kantoren verdwijnen er 42, nagenoeg een kwart. Het aantal servicepunten daalt met 41 naar 378. ING verwacht niet dat de operatie tot gedwongen ontslagen zal leiden. Negentig procent van de 150 werknemers zou kunnen overstappen naar een ander kantoor of in een andere afdeling van de bank aan de slag kunnen gaan.

Belgische kantoren

In België heeft ING tot nader order geen nieuwe plannen voor zijn kantoornetwerk, benadrukte een woordvoerster ver de bank vrijdag. De voorbije weken maakten de bonden bij ING België zich steeds meer zorgen over een nieuwe besparingsronde bij de bank. Daarbij werd ook gevreesd dat de bank verder in haar kantoornet zou snijden.