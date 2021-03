ING sluit ruim helft eigen kantoren in Nederland

ING wil in Nederland meer inzetten op zogenaamde servicepunten en snoeit daarom fors in het aantal eigen kantoren, waar minder klanten over de vloer zouden komen. In België zijn gelijkaardige ingrepen momenteel niet aan de orde, zegt de bank.

Nog geen jaar nadat ING had aangekondigd de afbouw van het kantorennet op zijn thuismarkt te versnellen, haalt de grootste bank van Nederland opnieuw het snoeimes boven. Nu klanten meer en meer digitaal bankieren, voelen ze steeds minder de noodzaak om nog een traditioneel kantoor te bezoeken, luidt de redenering.

Daarom wil de bank tegen de zomer van 2022 nog een extra 69 eigen kantoren sluiten, waardoor er uiteindelijk nog maar 59 vestigingen overblijven. ING zet wel meer in op zogenaamde servicepunten in retailers of bibliotheken. Daar kunnen klanten terecht voor eenvoudige verrichtingen. De bank telde al 246 servicepunten in Nederland en wil dat aantal de komende maanden optrekken naar 321.

Door de ingreep in het kantoornetwerk verdwijnen 240 banen bij ING. Tegelijk past de bank ook haar organisatie rond vermogensadvies aan - denk daarbij voornamelijk aan de private-bankingafdeling voor de meer vermogende klanten. Ook die klanten vinden steeds meer digitaal hun weg naar de bank, en de coronacrisis heeft die trend alleen maar versneld. Daarom wil ING nog een bijkomende 200 jobs schrappen in wat het de 'adviesrijke onderdelen' van de bank noemt. De bedoeling is wel dat de werknemers in de geviseerde divisies zoveel mogelijk worden overgeplaatst naar afdelingen waar de bank met een tekort aan personeel te kampen heeft.

België

Bij ING België, de vierde grootste bank van ons land, valt te horen dat er momenteel geen gelijkaardige plannen op tafel liggen. Eind december had de bank nog maar aangekondigd dat ze dit jaar 62 kantoren wil sluiten in ons land. Daardoor zou ING België op het einde van 2021 nog zo'n 490 kantoren tellen in ons land. 'Extra schrappingen zijn momenteel niet aan de orde', zegt woordvoerster Safia Yachou van ING België.

'De eerder aangekondigde sluiting van de 62 kantoren is nu aan de gang', vervolgt de woordvoerster. 'De klanten en de gemeenten waar die kantoren zijn gevestigd zijn ook op de hoogte gebracht van die plannen.' De 230 werknemers die in de geviseerde Belgische kantoren aan de slag zijn, worden niet ontslagen. Ze krijgen een andere functie binnen de bank aangeboden.