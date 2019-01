ING snijdt in bonussen na witwasschandaal

ING neemt de maatregel nadat het in september vorig jaar een schikking van 775 miljoen euro trof om niet langer vervolgd te worden in vier grote witwaszaken. Het Nederlandse gerecht beschuldigde ING ervan dat het jaren veel te weinig had ondernomen om verdachte constructies en geldstromen bij zijn klanten onder de loep te nemen.

Nederland harder getroffen

Toen het nieuws van de recordschikking bekend raakte, maakte de directie van de bank al duidelijk dat ze afzag van haar bonus over 2018. Veel keuze had het management eigenlijk niet: begin 2018 barstte in Nederland een politieke storm los toen aan het licht kwam dat de raad van bestuur het vaste salaris van CEO Ralph Hamers met 50 procent wilde verhogen naar 3 miljoen euro . Uiteindelijk werd dat voorstel weer ingetrokken.

Volgens Het Financieele Dagblad zal de beslissing om de bonuspot te verkleinen de Nederlandse werknemers van de bank harder raken. Dat komt omdat zogeheten 'discretionaire variabele verloningen' in functie van de resultaten van de groep gebruikelijker zijn in Nederland en omdat de monsterschikking in de witwaszaak in Nederland werd getroffen. Bovendien wordt bij ING's er in het buitenland de variabele verloning vaak vastgelegd in de cao of in het arbeidscontract. En die bonussen blijven buiten schot, klinkt het.