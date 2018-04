ING tevreden over schoktherapie

'We zijn perfect in staat de uitdaging met de bigtechbedrijven aan te gaan', zegt Erik Van Den Eynden, CEO van ING België.

Een derde minder personeel, bijna de helft minder kantoren en een radicaal nieuwe manier van werken. ING België, goed voor 2,5 miljoen klanten, zal er over een jaar of drie helemaal anders uitzien. Ruim anderhalf jaar na de aankondiging van de transformatieplannen maakt Erik Van Den Eynden een tussenbalans op. Hij volgde in maart vorig jaar Rik Vandenberghe, die naar de bouwgroep Besix trok, op als CEO van ING België en moet alle neuzen in dezelfde richting zien te krijgen.

Vreest u niet dat u te snel gaat?

Erik Van Den Eynden: ‘Wat we gedaan hebben sinds het einde van de sociale onderhandelingen, op 1 april 2017, is indrukwekkend. Ruim 5.000 werknemers namen deel aan het redeploymentproces, waarbij ze intern weer moesten solliciteren. 2.200 mensen op de hoofdzetel zijn overgeschakeld op ons ‘agile’model, onze nieuwe manier van werken, 3.000 mensen zijn veranderd van job in de agentschappen en de callcenters, die zelfsturende ‘customer loyalty teams’ zijn geworden.'

1.600 Sinds het najaar van 2016 verlieten 1.600 van de ruim 9.000 werknemers ING België.

'Gaat dat te snel? Ik denk het niet, want we gaan goed vooruit. We zitten aan de maximumsnelheid.’

Wat is nu de belangrijkste uitdaging?

Van Den Eynden: ‘Het tempo aanhouden, want het is niet voorbij. We hebben tijd nodig om een gezamenlijk Nederlands-Belgisch platform te bouwen, dat de echte inzet van ons plan is. We willen migreren naar één basisplatform voor alle landen van de groep ING. Daarvoor moeten we eerst de manier van werken in België op dezelfde leest schoeien als die in Nederland. Dat is monnikenwerk, want de duivel zit in de details.’

Hoe gaat het vervolg?

Van Den Eynden: ‘We hebben een jaar nodig om het technische platform te ontwikkelen. Dat zal Nederlands zijn, want dat is recenter dan het onze. Daarna volgt een jaar van testen en migreren. In het derde trimester van 2020 worden de Belgische retailklanten - met hun gegevens, contracten, transacties - via het gemeenschappelijke platform bediend. Voor de ondernemingen zal dat in de loop van 2021 zijn.’

De IT-panne bij Argenta herinnert ons eraan dat de reputatie van een bank verbonden is met haar dagelijkse performantie. Erik Van Den Eynden CEO ING België

‘Is dat te snel, als je weet dat Amazon zich afvraagt of het geen bankrekeningen moet aanbieden en Alibaba de Europese uitrol van zijn betaalsysteem Alipay overweegt? ING heeft de ambitie om een globaal platform te worden. We kunnen het aan om twaalf Europese landen te verenigen op een enkel platform.’

Bij Argenta draaide de overgang naar een nieuw IT-platform uit op een nachtmerrie.

Van Den Eynden: ‘Dat herinnert ons eraan dat de reputatie van een bank verbonden is met haar dagelijkse performantie. De mensen vertrouwen ons hun geld toe. Een IT-migratie moet heel goed voorbereid zijn. We moeten Argenta bedanken, want dit zal ons nog waakzamer maken. Het kan iedereen overkomen. We staan nu voor de IT-migratie van onze dochterbank Record Bank naar ING. Maar we zijn er klaar voor.’

Er waren veel vertrekkers, dus ook veel jonge aanwervingen. Zijn die minder goed opgeleid?

Van Den Eynden: ‘De beste opleiding krijg je op het terrein, ja. Er was verandering, maar ik ben heel tevreden over deze start.’

Waar bent u trots op?

Van Den Eynden: ‘We hebben iets moedigs gedaan. Ik ben ook trots op de weerbaarheid van onze teams. Chapeau voor de manier waarop ze gereageerd hebben. Wat we beslist hebben, is geen klein bier. We gaan niet zoals anderen links en rechts wat agentschappen sluiten. We hebben bijna iedereen in de bank doen bewegen. Dat is enorm.’

De Transformatie De Transformatie In oktober 2016 kondigde de Nederlandse bankgroep ING een ingrijpende herstructurering aan, waarbij in België 3.000 jobs, of een op de drie, verdwijnen tegen 2021. België en Nederland moeten op termijn op een gemeenschappelijk IT-platform draaien. Record Bank, een dochterbedrijf van ING België, wordt opgedoekt en het kantorennetwerk van Record en ING samen, goed voor 1.245 agentschappen, wordt tegen 2021 één netwerk van 650 kantoren.

Zijn er toch niet meer mensen vertrokken dan u verwacht had?

Van Den Eynden: ‘We hebben formules gezocht waarmee mensen makkelijker kunnen vertrekken dan via een ontslag. Dat was het doel van zes maanden onderhandelen met de vakbonden. Er zijn 1.600 vertrekkers sinds de aankondiging in oktober 2016. Dat gaat om 55-plussers, pensioengerechtigden, spontane vertrekkers, mensen die hun eigen zaak begonnen of ontslagen.’

Dus moest u meer aanwerven?

Van Den Eynden: ‘Als het sociaal plan goed werkt, moet je de rekrutering aanpassen en dat hebben we gedaan. Sinds oktober 2016 deden we 500 aanwervingen, contracten van onbepaalde duur, waarvan 300 alleen al dit jaar. Dat doen we normaal in een heel jaar. De mensen willen bij ING werken omdat de bank zich klaarmaakt voor de toekomst. Daar komen vanaf 1 mei de mensen van de hoofdzetel van Record Bank bij, ongeveer 220.’

Vreesde u nooit tegen een muur te botsen?

Van Den Eynden: ‘Nee, ik heb nooit het voornemen gehad om te vertragen of een stap achteruit te zetten. We hebben ons wel afgevraagd of we voldoende mensen zouden kunnen rekruteren, gezien onze schattingen over het aantal verwachte vertrekkers. Maar het heeft gewerkt.’

Financieel loopt het niet zoals het hoort. De nettowinstmarge daalt, de kosten blijven hoog en het rendement op eigen vermogen staat nog niet op het peil dat de moedergroep verwacht.

Van Den Eynden: ‘Akkoord. Maar ons commercieel resultaat in het afgelopen transformatiejaar was fantastisch. We zitten op de helft van onze plannen voor 2016-2021. We hebben alles uitgevoerd zoals gepland, en daarbovenop zien we een mooie groei van onze kredieten en nieuwe klanten.’

Wat raakt u het meest in de actualiteit rond de banken?

Van Den Eynden: ‘Amazon dat bankrekeningen wil aanbieden. Tot nu lagen banken nog niet in het vizier van de bigtechbedrijven.’

Boezemt u dat angst in?

Van Den Eynden: ‘Nee. We zijn perfect in staat om die uitdaging aan te gaan. En het wordt een mooie uitdaging, want het zal het spel veranderen. Het gaat niet om een nieuwe concurrent die op de markt komt, maar om een nieuwe competitie. En ik stel vast dat big tech ook katten te geselen heeft. Kijk maar naar Facebook en het debat over gegevensbescherming.’