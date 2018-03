ING trekt loonsverhoging van 50 procent voor topman in

'De voorbije dagen hebben veel klanten, werknemers en andere stakeholders hun mening aan ons gegeven', stelt ING-voorzitter Jeroen van der Veer in een persbericht. 'Wij zijn als raad van bestuur verantwoordelijk voor dit voorstel en betreuren de commotie die het veroorzaakte. We beseffen dat we de publieke reactie op dit duidelijk gevoelige onderwerp in Nederland hebben onderschat.'