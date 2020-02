ING veroordeeld voor fouten zelfstandige bankagenten

De rechtszaken waren aangespannen door klanten die via een zelfstandig kantoor van Record Bank (intussen opgeslokt door ING) belegden in een product van Kobelco en al hun centen kwijtspeelden toen het om oplichting bleek te gaan.

Is uw bank aansprakelijk als uw zelfstandige bankagent zijn boekje te buiten gaat? Twee vonnissen van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel veroordelen ING België voor het eerst voor de misstappen die zijn gebeurd bij zelfstandige bankagenten in de miljoenenoplichtingszaak Kobelco.

De rechtszaken waren aangespannen door klanten die via een zelfstandig kantoor van Record Bank belegden in een product van Kobelco en al hun centen kwijtspeelden toen het om oplichting bleek te gaan. ING, dat in 2018 Record Bank opslorpte, weigerde de klanten te vergoeden omdat de bankagenten de producten verkochten 'buiten hun mandaat' en hun contract met de bank niet hadden nageleefd.

De Brusselse rechters oordelen dat ING, als rechtsopvolger van Record Bank, dus aansprakelijk is voor de schade die is veroorzaakt door flagrante tekortkomingen van de bankagenten.

Maar twee verschillende kamers van de Brusselse rechtbank veroordelen ING nu toch. 'Wanneer de klant een agentschap van zijn bank binnenstapt en daar een beleggingsproduct koopt, heeft die geen weet van de contractuele afspraken die al dan niet gelden tussen de agent en de bank', oordeelt de vijfde, burgerlijke kamer van de rechtbank. Als een bank ervoor kiest te werken met zelfstandige bankagentschappen, die tegelijk nog andere, aanverwante producten mogen verkopen, 'creëert en aanvaardt de bank een situatie waarin het voor haar klanten onduidelijk kan zijn welk petje deze agent op welk moment draagt'.

De Brusselse rechters oordelen dat ING, als rechtsopvolger van Record Bank, dus aansprakelijk is voor de schade die is veroorzaakt door flagrante tekortkomingen van de bankagenten. Volgens de rechters moet elke bank maar voldoende controleren dat alle bankagenten hun contract met de bank respecteren. De Brusselse rechters gaan daarmee in tegen Antwerpse rechters die ING vorig jaar nog gelijk gaven in de kwestie.

Beschermen

Banken en hun bankagenten moeten ons als klanten beschermen tegen malafide producten. Renaat Landuyt Advocaat gedupeerde klanten

Er zijn 2.267 bankagenten in ons land. 'Deze nieuwe tendens in de rechtspraak is heel belangrijk', stelt Renaat Landuyt, die optrad als advocaat van de gedupeerde klanten in beide rechtszaken. 'Het betekent dat banken en hun bankagenten ons als klanten moeten beschermen tegen malafide producten. Zoals de wet voorschrijft sinds maart 2006 zijn de banken onze bewakingsfirma's die ons moeten beschermen tegen fraudeurs die hun netwerk betreden. Als banken zich houden aan de wet kan al veel beleggingsfraude vermeden worden.'

ING België bevestigt dat 'twee vonnissen zijn uitgesproken door de Brusselse rechtbank en ING deels werd veroordeeld voor de schade van bepaalde consumenten'. Dat laatste klopt niet helemaal, want in één zaak, waarin de bankagent niet mee werd gedagvaard, moet ING het volledige belegde kapitaal plus rente vergoeden. 'ING onderzoekt de vonnissen, maar acht de kans groot dat hoger beroep zal volgen', zegt woordvoerster Safia Yachou.