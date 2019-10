ING verrast met hogere netto rente-inkomsten

Met enige spanning keken analisten en beleggers uit naar de kwartaalcijfers van ING. CEO Ralph Hamers had in augustus nog gewaarschuwd voor dalende rente-inkomsten . De hele bankensector kreunt onder het uitzonderlijk lagerentebeleid van de ECB. Dat weegt op de gezondheid van de banken, die te weinig kunnen verdienen met spaargeld op te halen en dat dan tegen iets hogere tarieven weer uit te lenen.

Maar van die vrees is niets te merken in het kwartaalrapport. ING pakte uit met 3,53 miljard euro aan netto rente-inkomsten, of 0,8 procent meer dan een jaar geleden.

De Belgische retailtak van ING boekt resultaten die in de lijn van het Nederlandse moederbedrijf liggen. Ook in Belgiƫ zijn de netto rente-inkomsten toegenomen. Die zijn op jaarbasis met 20 miljoen gestegen tot 488 miljoen euro. Hier wijst ook ING Belgiƫ naar hogere inkomsten uit hypotheken. Maar ook in ons land zag ING de operationele kosten toenemen, met 5,5 procent tot 366 miljoen euro. De bank schrijft dat onder meer toe aan de investeringen in KYC-activiteiten. Dat staat voor Know Your Customer, een beleid dat moet helpen witwassen te voorkomen door grondige research te doen naar klanten.