ING vertrekt uit Frankrijk

Het Nederlandse ING stopt met bankieren voor particulieren in Frankrijk. Zowat 460 medewerkers verliezen hun baan.

ING had in juni aangekondigd de strategische opties te bekijken voor zijn retailtak in Frankrijk. De zoektocht naar een overnemer heeft blijkbaar niks opgeleverd. Daarom trekt ING er nu gewoon de stekker uit.

De Nederlandse bankgroep gaat wel door met het aanbieden van bankdiensten in Frankrijk aan grote bedrijfsklanten. Ze profileert zich daarbij als hét adres voor duurzame financiering.

ING telt 700 werknemers in Frankrijk, van wie 460 in de retaildivisie. Die verliezen hun job. Met de vakbonden is een akkoord gesloten over een sociaal plan. Dat zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het Franse ministerie van Werkgelegenheid.

De Nederlandse groep voert nog gesprekken met andere banken over de overdracht van haar klantenportefeuille. Ze verzekert dat de klanten niet in de kou blijven staan.

De bank neemt een herstructureringsprovisie ten laste van haar resultaten over het vierde kwartaal van 2021.

Onvoldoende groot

ING is op de Franse retailmarkt actief met een online bank sinds 2000. Die biedt zichtrekeningen, beleggingsproducten, hypotheekleningen en consumentenkredieten. Naar eigen zeggen telt ING in Frankrijk 1 miljoen particuliere klanten.

We willen onze focus nu richten op onze businessportefeuille, waar we wel een redelijke schaal hebben. Aris Bogdaneris Hoofd retailbanking bij ING

Als reden voor het vertrek uit Frankrijk wijst ING op de onvoldoende schaalgrootte van de activiteiten. 'We willen onze focus nu richten op onze businessportefeuille, waar we wel een redelijke schaal hebben', zegt Aris Bogdaniris, hoofd van de divisie retailbanking, in een mededeling.

Door de extreem lage rentestand, een gevolg van het goedkopegeldbeleid van de Europese Centrale Bank, staat het traditionele verdienmodel van de banken onder druk. Spaargeld ophalen en tegen een hogere rente uitlenen, is moeilijker geworden, omdat de marge op die activiteit sterk gekrompen is. Banken die zich daarmee op een buitenlandse markt als uitdager hebben opgeworpen, zien stilaan in dat ze daar geen potten zullen breken.

Oostenrijk

ING verkocht eerder dit jaar ook al haar retailactiviteiten in Oostenrijk aan bank99, de bankpoot van de Österreichische Post, en het sluit ook zijn consumentenbank in Tsjechië.

Met bankdiensten voor particulieren is de groep vooral actief in haar thuisland Nederland en België, waar ze een van de vier grootbanken is, en in Luxemburg. Daarnaast is ze met een online bank aanwezig in Duitsland, Italië, Spanje en Australië, en met mobiele bankdiensten in Polen, Roemenië en Turkije.