ING verzelfstandigt opnieuw 17 kantoren in Vlaanderen

De bankgroep wil in de tweede jaarhelft een tweede schijf van in totaal 36 kantoren verzelfstandigen. Bijna de helft daarvan bevindt zich in Vlaanderen.

ING België wil tegen 2021 3.000 banen schrappen en snoeit tegelijk fors in zijn kantoornetwerk. Toen ING anderhalf jaar terug haar reorganisatieplannen bekendmaakte, telde de bank 1.245 kantoren. Daaronder bevinden zich eigen -'statutaire' - vestigingen of kantoren onder de merknamen ING en Record Bank die door zelfstandigen worden uitgebaat.

Tegen 2021 wil ING België dat aantal kantoren terugbrengen naar 650. Het Record Bank-netwerk verdwijnt, een aantal eigen kantoren wordt gesloten en sommige van die statutaire kantoren worden ook verzelfstandigd. Dat gebeurt in fases.

In zo'n nieuwe afbouwfase zal ING vanaf de tweede jaarhelft in totaal 36 kantoren verzelfstandigen in ons land. Zeventien daarvan bevinden zich in Vlaanderen.

Het gaat om vestigingen in:

Oostende

Harelbeke

Gent Brusselsesteenweg

Zelzate

Dendermonde/Ros Beiaard

Willebroek

Mechelen Brusselsepoort

Deurne Zuid

Boortmeerbeek

Haacht Dorp

Herent

Beringen

Asse

Alsemberg

Beersel

Ternat

Sterrebeek

Ontmanteling Record Bank

Hoewel er nog altijd de grootste onduidelijkheid heerst over wat er zal gebeuren met een fors aantal van de agentschappen, zet ING België ondertussen volop door met de ontmanteling van Record Bank. Van de 536 vestigingen van Record Bank, zouden er uiteindelijk nog een vijftigtal worden behouden in het ING-netwerk.

Vandaag telt Record Bank nog 371 agenten. Volgens ING België stappen daarvan 66 agenten over naar ING als zelfstandig agent - 6 minder dan eerder gecommuniceerd - en werd er een minnnelijke schikking gesloten met ongveer 140 van hen. Met ongeveer 165 agenten wordt dus nog onderhandeld. Een deel van hen is naar de rechter gestapt omdat er nog steeds onduidelijkheid heerst.

Juridische fusie

ING België wil de juridische fusie met Record Bank op 30 april doorvoeren, daarna start de bank met de operationele integratie. In de aanloop organiseert ING België midden april nog een buitengewone aandeelhoudersvergadering om het licht definitief op groen te zetten voor de ontmanteling.

Al herinnert de agenda voor die bijeenkomst eraan dat Record bank eigenlijk wordt opgesplitst. Na 30 april blijft er immers nog een NV Record Bank voortbestaan. 'Dat komt omdat Record Bank eigenlijk twee distributiekanalen kent,' legt een woordvoerster uit. 'Het bekendste is het kantoornetwerk dat wordt uitgebaat door zelfstandige agenten. Maar daarnaast is er nog een distributiekanaal voor onafhankelijke kredietmakelaars, die zo hypotheken en consumentenkredieten van Record Bank konden verkopen.'

Record Credit

'Terwijl het bankennetwerk opgaat in dat van ING, blijft dat tweede kanaal ook na 30 april voortbestaan,' vervolgt de woordvoerster. 'Daarbij gaan we de naam NV Record Bank wel omdopen in Record Credit. Die poot zal het netwerk van onafhankelijke kredietmakelaars blijven ondersteunen.'