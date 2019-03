ING vraagt geduld voor anti-witwasbeleid

De Nederlandse bankreus gaf maandag een uitgebreide update over de extra inspanningen om nieuwe witwasschandalen te vermijden. Maar wie had gerekend op een 'sorry' van topman Ralph Hamers bleef op zijn honger zitten.

ING slaagt er maar niet in om te ontsnappen aan de schandaalsfeer sinds het vorige zomer 775 miljoen euro op tafel legde om in Nederland verdere vervolging in een aantal witwasaffaires te vermijden. Sinds die monsterschikking duikt de financiële reus in het ene louche dossier op na het andere.

Zo blijkt een affaire rond de Russische en Litouwse banken Troika Bank en Unko Bankas meer vertakkingen te hebben dan werd afgenomen. Eerder deze maand tikte de Italiaanse nationale bank ING op de vingers omdat de groep jarenlang te weinig had ondernomen om de anti-witwaswetgeving te volgen. Zolang ING geen orde op zaken stelt, mag het geen nieuwe klanten aannemen in Italië. En volgens mediaberichten hangt de groep ook een nieuw gerechtelijk onderzoek boven het hoofd in het land.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de witwasaffaires veel aandacht zouden krijgen op de beleggersdag die de bank maandag organiseert in het Duitse Offenbach, nabij Frankurt. ING geeft op dat event een stand van zaken bij het nieuwe strategische plan dat de groep in 2016 had gelanceerd. Maar eerst wilde de groep duiding geven bij wat ze al had ondernomen om haar witwasbeleid aan te scherpen.

2.500 werknemers tegen witwassen

Sinds ING in 2016 het Nederlandse gerecht over de vloer kreeg heeft ING een plan opgesteld om zijn interne toezicht te verbeteren en om de regelgeving strikter op te volgen, stak CEO Ralph Hamers van wal. 'We hebben niet gewacht om de tekortkomingen aan te pakken en onze organisatie aan te pakken. Maar we rollen dat programma uit over 40 landen. Dat neemt tijd in beslag.'

8 miljard Filter De bank zegt jaarlijks zo'n 8 miljard financiële transacties te moeten filteren in het kader van haar anti-witwasbeleid.

Aan de Nederlandse centrale bank heeft ING beloofd dat het uiterlijk tegen 2020 alle dossiers van verdachte klanten heeft doorgekamd. Maar tijdens het beleggersevent maakte de bank duidelijk dat de interne deadline eigenlijk op eind dit jaar is gezet.

Naast een aantal structurele aanpassingen, onder meer in risicobeheer en opvolging van bepaalde processen, zet ING ook volop in op betere procedures om de identiteit van zijn klanten na te gaan. Voor die zogenaamde 'Know Your Customer'-procedures' heeft de groep wereldwijd 2.500 mensen ingezet, die in totaal 8 miljard transacties per jaar moeten doorploegen.

Meer affaires mogelijk?

Analisten wilden vooral weten of ze de komende maanden nog meer affaires moeten verwachten, na de ingreep van de Italiaanse centrale bank. 'Dat hoeft niet per se een precedent te zijn', zegt Steven Van Rijswijk, die instaat voor het risicobeheer bij ING. 'Net als alle andere banken krijgen we geregeld bezoek van toezichthouders. Maar er is nu wel meer aandacht voor dit thema.'

Hoeveel het dossier in Italië ING zal kosten, kon Van Rijswijk niet vertellen. 'We hebben daar geen geld voor opzijgezet. We hebben in Italië ook enkel het verbod gekregen om nog nieuwe klanten aan te werven, een boete is er niet. In de media lezen we ook dat er mogelijk een gerechtelijk onderzoek komt. Maar zelf hebben we nog geen signaal daarover ontvangen van het Italiaanse gerecht, ook niet nadat we zelf contact hadden genomen met hen.'

Bankiersbonussen

In de aanloop naar ING's beleggersdag probeerde Hamers ook de druk op te voeren op Nederlandse beleidsmakers, die dinsdag in de Tweede Kamer stemmen over strengere regels voor bankiersbonussen. Begin vorig jaar stond Den Haag op zijn achterste poten toen bleek dat ING het salaris van zijn topman met 50 procent wilde optrekken. Als gevolg van de politieke commotie die daarover was ontstaan, trok de bank haar bonusplannen uiteindelijk in.

Over zijn eigen loon spreekt Hamers niet. Maar in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times maakte de bankentopper wel duidelijk dat de striktere bonusregels Amsterdam wel eens zuur kunnen opbreken om na de brexit bankiers weg te lokken uit Londen. 'Als je van mening bent dat een variabele verloning een manier is om zakenbankiers aan te moedigen, dan is Amsterdam niet de voor de hand liggende keuze om een nieuwe vestiging te openen', zegt Hamers.