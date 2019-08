ING waarschuwt dat lage rente op de winst zal wegen

De Nederlandse bank in de tweede jaarhelft 1,4 miljard euro winst geboekt, iets beter dan verwacht. Maar Hamers waarschuwt dat rente-inkomsten onder druk komen te staan door de lage rente.

De winst van de Nederlandse bankreus steeg 0,6 procent en deze bijna stabilisering is een goede prestatie gezien de serieuze tegenwind die banken ondervinden door de lage rentevoeten. De rente-inkomsten stegen met 0,8 procent tot 3,47 miljard euro.

ING zag de kredietportefeuille en de klantentegoeden aangroei, onder meer door extra klanten. 'Het aantal primaire klanten steeg met meer dan 300.000, wat erop wijst dat we een onderscheidende klantervaring blijven bieden die bijdraagt aan de groei', zegt CEO Ralph Hamers in een persbericht. De groep telt nu 29 miljoen klanten. De deposito's stegen met 11,7 miljard euro.

In het tweede kwartaal kon ING de lage rente ook compenseren met andere inkomsten. De totale inkomsten gingen zo 4 procent hoger tot 4,67 miljard euro.

Maar Hamers waarschuwt al dat hij niet zeker is dat hij ook de komende kwartalen dergelijke cijfers zal kunnen voorleggen als de rente laag blijft. 'Vooruitkijkend verwachten we dat de nettorentebaten onder druk zullen komen te staan door de aanhoudend lage rente.', waarschuwt hij in een persbericht.