'ING was de klant uit het oog verloren'

Geen hippe ecoystemen of spectaculaire partnerships met spelers buiten de banksector: na een turbulente periode wil CEO Peter Adams met ING België vooral terug naar de basics. 'We worden niet de bank van de toekomst door toeters en bellen toe te voegen, wel door beter te begrijpen wat onze klanten willen.'

Als topman van de op drie na grootste bank van België heeft Peter Adams er veel voor over om meer schwung te krijgen in zijn bedrijf. Deze week is het exact 150 jaar geleden dat de Bank van Brussel werd opgericht, het instituut waaruit ING België ontstond. Om die verjaardag te vieren vindt woensdag in Brussels Expo een personeelsfeest plaats, volgens de coronamaatregelen. Om de mijlpaal extra luister bij te zetten besloot Adams eind vorige maand samen met ruim 150 medewerkers het hoofdkantoor aan de Brusselse Marnixlaan af te dalen aan een alpinistentouw.

De essentie Peter Adams werd in januari de nieuwe CEO van ING België. De Belgische dochter van de Nederlandse grootbank beleefde turbulente jaren na een grote herstructurering en IT-project dat deels mislukte.

Vorige maand presenteerde Adams, een voormalig consultant bij Boston Consulting Group, een nieuw strategisch plan waarmee ING België zijn plaats op de markt wil verstevigen.

De rode lijn door dat plan is vereenvoudiging. ING België is de voorbije jaren te veel bezig geweest met zijn interne problemen, waardoor het voor klanten bijzonder complex geworden is om te bankieren, klinkt het. Die complexiteit wegnemen wordt de komende jaren de belangrijkste job voor Adams.

De 45-jarige Gentenaar kan best tegen een stootje: onlangs ruilde hij zijn bokslessen in voor een cursus handenstand. Op een goede dag kan hij 55 seconden op zijn hoofd staan, zegt hij. Maar zo’n rappel is toch andere koek. ‘Je moet je moed bijeenrapen voor je op die richel stapt en naar beneden klautert’, zegt Adams met een opgeluchte glimlach.

De voormalige consultant had al bewezen geen schrik te hebben van zware uitdagingen toen hij in januari CEO werd van ING België. Vijf jaar geleden voerde ING een loodzware herstructurering door in ons land. Een ambitieus Belgisch-Nederlands IT-project botste op juridische, technologische en culturele verschillen. Terwijl ING die ingewikkelde knoop probeerde te ontwarren, werd de bank ingehaald door concurrenten die uitpakten met uitgebreide mobiele apps. Dat leidde tot frustratie bij zowel klanten als personeel.

U hebt een grote inhaalbeweging voor de boeg.

Adams: ‘De voorbije vier jaar waren we te veel gefocust op onze interne werking. We waren onze klanten een beetje uit het oog verloren. We leven in een complexe omgeving door de lage rentevoeten, de overvloed aan nieuwe regelgeving en het snel veranderende klantengedrag. Daar komt de pandemie bovenop. Net dan zijn we er als bank in geslaagd die complexe omgeving nog moeilijker te maken, door nog meer regels en nog meer frameworks toe te voegen.’

‘We moeten nu volop investeren om de zaken weer eenvoudiger te maken voor onze klanten. We worden de bank van de toekomst niet door continu toeters en bellen toe te voegen. Wel door heel goed te begrijpen wat de noden van onze klanten zijn en tegelijk in onze teams te investeren. De trends in de banksector van de voorbije jaren zullen blijven. Onze mensen moeten daarmee overweg kunnen.'

Wat verstaat u onder ‘eenvoudiger bankieren’?

Adams: ‘Ik wil daar niet mee zeggen dat we enkel basisbankdiensten aanbieden. Wel dat we de complexiteit die klanten ervaren zo veel mogelijk willen wegnemen. Voor retailklanten zullen we al onze oplossingen ook mobiel aanbieden. Binnenkort kan je je pincode voor je nieuwe bankkaart meteen via de app ontvangen. We moeten ons ook toeleggen op een beperkter aantal producten. Doorgaans bieden banken honderden producten aan rond dagelijks bankieren, verzekeren en beleggen. Klanten worden daardoor overdonderd.’

We leven in een enorm complexe omgeving om te bankieren. En dan zijn we er de voorbije jaren in geslaagd die nog moeilijker te maken. Peter Adams CEO ING België

'Voor ondernemers staat eenvoud gelijk aan snelheid. We werken aan een formule waarmee we binnen vijf minuten beslissen kredieten tot 100.000 euro goed te keuren.'

De bonden vrezen dat die terugkeer naar de eenvoud de voorbode is van besparingen en kantoorsluitingen.

Adams: ‘Het startpunt van dit plan is wat onze klanten willen. Uit een rondvraag bleek dat negen op de tien klanten vanop afstand een eerste gesprek willen voeren over een hypotheek. Over beleggingen zijn de antwoorden gelijkaardig. De wereld is fundamenteel anders dan tien tot vijftien jaar geleden. Een kantoor wordt een plaats om expertise te bieden. Het is aan de klanten om te bepalen of ze thuis of op kantoor een beroep willen doen op die expertise. Binnen drie tot vier jaar zullen we hoe dan ook een kantoornet hebben. Zal dat kleiner zijn? Allicht wel.’

Schermvullende weergave 'Probeer gewoon de best mogelijke bank te zijn. Dat is back to basics, maar ik denk dat dat veel revolutionairder is dan veel andere projecten.'

U hamert bij de 150ste verjaardag van de bank op haar rol voor de Belgische economie. Maar omdat de beslissingscentra van ING in Amsterdam liggen, is het minder evident om hier kredieten te verstrekken, stellen critici.

Adams: ‘De kritiek dat kredietverlening te traag verloopt, is deels terecht. Het duurt allemaal te lang, onder meer door te ingewikkelde achterliggende processen. Maar het klopt niet dat dat komt omdat alles zou afhangen van een buitenlands moederhuis. Al onze kredietcomités zijn volledig lokaal. Hooguit voor vier, vijf uitzonderlijke dossiers per jaar zullen we terugkoppelen naar het hoofdkantoor.’

‘België is een van de belangrijkste thuismarkten voor ING. De geruchten die je soms hoort dat Nederland de Belgische tak in de etalage zou hebben gezet, kan ik formeel ontkennen. België is goed voor ongeveer een vijfde van de totale opbrengsten van de groep. ING is dus enkel succesvol als ook wij dat zijn.’

Dat uitgerekend u, met ruim 20 jaar ervaring als consultant, pleit voor meer eenvoud is opvallend. De voorbije jaren hamerde bijna elk consultancyrapport op het belang van ecosystemen of uitgebreide partnerships buiten de financiële sector.

Adams: ‘Ik ben daar nooit een groot voorstander van geweest. Al snap ik waarom sommige banken zichzelf als de spil van een groot ecosysteem willen zien. Het is het resultaat van een inward thinking process, waarbij financiële instellingen te veel zichzelf als de maat der dingen nemen. Als ik zie met welke socialemedia-apps mijn twee tienerzonen bezig zijn, denk ik: 'Zet als bank die ambitie uit je hoofd om uit te groeien tot de populairste app.' Het gaat voor mij niet om ecosystemen of om als bank ook belkaarten of andere telefoonproducten te verkopen. Probeer gewoon de best mogelijke bank te zijn. Dat is back to basics, maar ik denk dat dat veel revolutionairder is dan veel andere projecten.’

Peter Adams Geboren in Gent, studeerde economie aan UGent en London School of Economics en behaalde een MBA aan INSEAD in Parijs.

Tussen 1999 en 2020 aan de slag als consultant in de financiële sector bij Boston Consulting Group. Daar stond hij aan het hoofd van de Belgische en Luxemburgse afdeling. Later leidde hij de Europese divisie People & Organisation. In die functie begeleidde hij transformatieprocessen bij banken in Scandinavië, de Benelux en het Verenigd Koninkrijk.

Volgde begin dit jaar interim-CEO Hans De Munck op als topman van ING België, de op drie na grootste bank van België.